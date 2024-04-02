mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:20

Published Сегодня, 16:20

Modified Сегодня, 16:22

Updated Сегодня, 16:22

Уфимцев возмущают спиленные деревья

Уфимцы удивились «голым» деревьям

2 апреля 2024, 16:20
Фото: 1MI

Уфимцев возмущают спиленные деревья

Жители дома №13 по улице Братьев Кадомцевых в Уфе в ужасе из-за спиленных деревьев. Они видят «ад» во дворе, передает портал «ЮТВ».

Жительница пожаловалась на очередное кронирование. Вечером 1 апреля, вернувшись с работы, она обнаружила, что зелень в ее дворе лишена эстетического вида.

Уфимка добавила, что жильцов не предупреждали о проводимых работах. Также их возмутило, что рабочие не вывезли после мусор, пока до двора не дойдут субботники.

«Некоторые части, которые валяются, вообще представляют опасность. Например, на дереве сверху висит ветка, а если она ребенку на голову упадет?» — возмутилась горожанка.

В мэрии заверили, что кронирование велось с разрешением. Мусор, который появился после, вывезут в течение завтрашнего дня.

Жители Башкирии пригрозили властям судом за вырубку деревьев во дворе
Узнать подробнее
Читайте также:
Уфимские дворы благоустроят почти за четверть миллиарда рублейГлава Демского района Уфы попросил жителей помочь убрать снегИз-за снежных завалов в уфимском дворе застряли две машины скорой помощи
#Уфа#Дворы#Деревья#Марина Шорина
Подпишитесь
В МЧС Башкирии подготовили инструкцию на случай атаки беспилотников
Сегодня, 07:52
Жителей Уфы предупредили о появлении в небе беспилотников
Сегодня, 07:43
Жители марийской деревни в Башкирии пожаловались Радию Хабирову на бездорожье
Сегодня, 07:10
В Башкирии выплаты на опекунство составят 9,31 тыс рублей в месяц
Сегодня, 07:34
Глава МВД Башкири контролирует поиски пропавших подростков из Уфы
Сегодня, 07:27
В Уфе десятки строений оказались в опасности из-за сползания грунта в овраг
Сегодня, 07:24
"