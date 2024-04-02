Уфимцы удивились «голым» деревьям

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Жительница пожаловалась на очередное кронирование. Вечером 1 апреля, вернувшись с работы, она обнаружила, что зелень в ее дворе лишена эстетического вида.
Уфимка добавила, что жильцов не предупреждали о проводимых работах. Также их возмутило, что рабочие не вывезли после мусор, пока до двора не дойдут субботники.
«Некоторые части, которые валяются, вообще представляют опасность. Например, на дереве сверху висит ветка, а если она ребенку на голову упадет?» — возмутилась горожанка.
В мэрии заверили, что кронирование велось с разрешением. Мусор, который появился после, вывезут в течение завтрашнего дня.