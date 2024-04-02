«Уфанефтехим» проводит учения по безопасности

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Речь идет об объекте по улице Ульяновых, 74. Спасатели предупредили, что с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00 будут включаться сирены. Жителей города просят не пугаться и сохранять спокойствие.
Как сообщали ранее в пресс-службе главы Татарстана, утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотников. В МЧС Башкирии пояснили, что учения не связаны с инцидентом: они были запланированы гораздо раньше.