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Published Сегодня, 05:54

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«Уфанефтехим» проводит учения по безопасности

«Уфанефтехим» проводит учения по безопасности

2 апреля 2024, 05:54
Фото: FreePik
На предприятии «Уфанефтехим» в столице Башкирии 2 апреля пройдут плановые учения. Об этом сообщает МЧС республики.

Речь идет об объекте по улице Ульяновых, 74. Спасатели предупредили, что с 11:00 до 12:00 и с 18:00 до 19:00 будут включаться сирены. Жителей города просят не пугаться и сохранять спокойствие.

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Как сообщали ранее в пресс-службе главы Татарстана, утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотников. В МЧС Башкирии пояснили, что учения не связаны с инцидентом: они были запланированы гораздо раньше.

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#Происшествия#Башкирия#Уфа#Учения
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