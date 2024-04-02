«Уфанефтехим» проводит учения по безопасности

Как сообщали ранее в пресс-службе главы Татарстана, утром 2 апреля на предприятия в Елабуге и Нижнекамске была совершена атака беспилотников. В МЧС Башкирии пояснили, что учения не связаны с инцидентом: они были запланированы гораздо раньше.