Суд оставил в силе приговор, вынесенный активистке из Уфы Рамиле Саитовой*

В 2020 году женщина выложила в сеть ролик, в котором призывала сносить православные кресты на Урале, кроме того, она требовала армян покинуть территорию Башкирии. Еще раньше Саитова* подошла к молодым девушкам в одном из уфимских парков и назвала их «оккупантами» из-за их национальности. Так, деятельность активисты вызвала интерес у правоохранительных органов.