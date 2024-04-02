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Published Сегодня, 12:06

Modified Сегодня, 12:08

Updated Сегодня, 12:08

Суд оставил в силе приговор, вынесенный активистке из Уфы Рамиле Саитовой*

Суд оставил в силе приговор, вынесенный активистке из Уфы Рамиле Саитовой*

2 апреля 2024, 12:06
Фото: 1MI
Саитова признана виновной по статье 280.4 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства», совершенные в сети, сообщает РБК-Уфа со ссылкой на Объединённую пресс-службу судов РБ.

Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Кировского районного суда Уфы Рамиле Саитовой (Галим*). Согласно решению Кировского суда, Рамиля Саитова* была приговорена к пяти годам общего режима по делу о призывах к дезертирству. Кроме того, женщину также лишили права на администрирование итеренет-ресурсов сроком на четыре года.

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Как заявила сторона Гособвинения, активистка опубликовала в интернете видеоролик, в котором призывала мобилизованных граждан к дезертирству. Саитова* вину не признавала. Также было отмечено, что ранее женщину уже судили за публичные призывы к экстремистской деятельности и с тех пор «на путь исправления не встала».

В 2020 году женщина выложила в сеть ролик, в котором призывала сносить православные кресты на Урале, кроме того, она требовала армян покинуть территорию Башкирии. Еще раньше Саитова* подошла к молодым девушкам в одном из уфимских парков и назвала их «оккупантами» из-за их национальности. Так, деятельность активисты вызвала интерес у правоохранительных органов.

В 2021 году Рамилю Саитову* суд признал виновной в части 2 статьи 280 УК РФ за публичные призывы к экстремистской деятельности. В августе 2022 года стало известно, что женщина вышла на свободу.

* включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.

#Общество#Суд#Верховный суд#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Экстремисты
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