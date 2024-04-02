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Published Сегодня, 18:30

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РЭО: Ситуация с вывозом отходов в Дагестане находится на контроле федерального центра

РЭО: Ситуация с вывозом отходов в Дагестане находится на контроле федерального центра

2 апреля 2024, 18:30
Фото: Изображение Midjourney
С 29 марта в Республике Дагестан отмечается проблема с вывозом ТКО. Ситуация, причиной которой стали профилактические мероприятия, уже контролируется федеральным центром.

Вывоз отходов в Махачкале обещают возобновить уже к четвергу. Региональный оператор приступит к своей обычной работе, а представители Российского экологического оператора (РЭО), выехавшие в Махачкалу, проконтролируют и объективно оценят сложившуюся ситуацию.

Как заявили в пресс-службе ППК «РЭО», эксперты прибыли в Дагестан с целью оценки качества коммунальной услуги по обращению с ТКО, предоставляемой местным жителям. Помимо этого, специалисты будут контролировать процесс нормализации работы регоператора. «Ситуация с вывозом ТКО находится на контроле», — сообщили в РЭО.

Как пишет 56orb.ru, в числе прочего РЭО занимается мониторингом публикаций в СМИ и соцсетях по поводу жалоб на вывоз мусора, а также анализом соответствующих сообщений в системе «РЭО Радар».

Формирование в РФ комплексной системы обращения с ТКО является ключевой задачей Российского экологического оператора. В рамках национального проекта «Экология» это необходимо для сокращения объема захоронения отходов и последующего снижения экологической нагрузки на население. В планах — обеспечить к 2030 году обработку 100%-ного объема отходов и вдвое сократить количество ТКО, вывозимых на полигоны. Достижение этих показателей возможно только в условиях построения экономики замкнутого цикла.

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