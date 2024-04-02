РЭО: Ситуация с вывозом отходов в Дагестане находится на контроле федерального центра

Формирование в РФ комплексной системы обращения с ТКО является ключевой задачей Российского экологического оператора. В рамках национального проекта «Экология» это необходимо для сокращения объема захоронения отходов и последующего снижения экологической нагрузки на население. В планах — обеспечить к 2030 году обработку 100%-ного объема отходов и вдвое сократить количество ТКО, вывозимых на полигоны. Достижение этих показателей возможно только в условиях построения экономики замкнутого цикла.