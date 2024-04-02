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Posted Сегодня, 04:03

Published Сегодня, 04:03

Modified Сегодня, 06:12

Updated Сегодня, 06:12

Пять случаев перелива воды зарегистрировали в Башкирии

Пять случаев перелива воды зарегистрировали в Башкирии

2 апреля 2024, 04:03
Фото: МЧС по РБ.
В селе Кучумово высота перелива над полотном составила порядка 40 см, сообщает пресс-служба МЧС по РБ.

В Башкирии зарегистрировано пять случаев перелива воды на дорогах. За ситуацией следит региональное управление МЧС.

Так, в Баймакском районе перелив был зафиксирован Баймак — Семеново — Первомайское перелив шириной 3 метра, высота над полотном 5 см. В селе Кучумово Чишминского районе перелив длиной 60-62 метра, высотой над полотном 40 см.

По подтопление попали 3 низководных моста: в Хайбуллинском районе с. Таштугай; в Миякинском районе с. Чураево; в Кушнаренковском районе д. Новобаскаково.

Отмечается, что во всех случаях для автомобилистов имеются пути объезда — проезд для экстренных служб возможен.

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