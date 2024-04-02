Пять случаев перелива воды зарегистрировали в Башкирии

Так, в Баймакском районе перелив был зафиксирован Баймак — Семеново — Первомайское перелив шириной 3 метра, высота над полотном 5 см. В селе Кучумово Чишминского районе перелив длиной 60-62 метра, высотой над полотном 40 см.