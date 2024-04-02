Пять случаев перелива воды зарегистрировали в Башкирии

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 06:12
Updated Сегодня, 06:12
В Башкирии зарегистрировано пять случаев перелива воды на дорогах. За ситуацией следит региональное управление МЧС.
Так, в Баймакском районе перелив был зафиксирован Баймак — Семеново — Первомайское перелив шириной 3 метра, высота над полотном 5 см. В селе Кучумово Чишминского районе перелив длиной 60-62 метра, высотой над полотном 40 см.
По подтопление попали 3 низководных моста: в Хайбуллинском районе с. Таштугай; в Миякинском районе с. Чураево; в Кушнаренковском районе д. Новобаскаково.
Отмечается, что во всех случаях для автомобилистов имеются пути объезда — проезд для экстренных служб возможен.