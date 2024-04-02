По вине жителя Башкирии погибло три человека

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
В суде установлено, что в октябре 2023 года мужчина, управляя грузовым автомобилем марки Daewoo Novus, на автодороге М-7 «Волга» совершил столкновение с попутной машиной марки «ВАЗ 1118 Калина». Вследствие удара легковое авто врезалось во встречный «КАМАЗ».
В результате столкновения водитель и двое пассажиров «ВАЗ» скончались от полученных травм.
Подсудимый признал вину в совершении преступления.
Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину сроком на три года лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.
Приговор не вступил в законную силу.