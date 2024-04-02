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В Башкирии вынесли приговор водителю фуры, спровоцировавшему ДТП с 3 погибшими

По вине жителя Башкирии погибло три человека

2 апреля 2024, 11:36
Фото: 1MI

В Башкирии вынесли приговор водителю фуры, спровоцировавшему ДТП с 3 погибшими

Кушнаренковский районный суд признал мужчину виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

В суде установлено, что в октябре 2023 года мужчина, управляя грузовым автомобилем марки Daewoo Novus, на автодороге М-7 «Волга» совершил столкновение с попутной машиной марки «ВАЗ 1118 Калина». Вследствие удара легковое авто врезалось во встречный «КАМАЗ».

В результате столкновения водитель и двое пассажиров «ВАЗ» скончались от полученных травм.

Подсудимый признал вину в совершении преступления.

Суд назначил ему наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Кроме того, мужчину сроком на три года лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств.

Приговор не вступил в законную силу.

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