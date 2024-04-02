На пьяного водителя могут завести дело после заезда на газон в Уфе

Posted Сегодня, 16:36
Published Сегодня, 16:36
Modified Сегодня, 16:38
Updated Сегодня, 16:38
Все случилось ночью у дома №17 на улице Кочеткова. Водитель заехал на прилегающий к жилому объекту газон и попался под камеры наблюдения.
ВАЗ-2112 заехал через бордюр и начала сильно буксовать. В результате транспортное средство на полколеса уходит под землю.
Горожане нарушение покоя не оценили и вызвали инспекторов. Оказалось, что управляющий транспортным средством был пьян. Его уже неоднократно ловили нетрезвым за рулем, за что он получал штрафы. Теперь он может понести уголовную ответственность.
Ранее в Уфе поймали водителей иномарки, пассажиры которого высунулись из машины и проехали таким образом по проспекту. В результате штрафы получили управляющий транспортным средством и его друзья.