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Published Сегодня, 16:36

Modified Сегодня, 16:38

Updated Сегодня, 16:38

На пьяного водителя могут завести дело после заезда на газон в Уфе

На пьяного водителя могут завести дело после заезда на газон в Уфе

2 апреля 2024, 16:36
Фото: 1MI
Пьяный водитель в Мелеузе заехал на газон и застрял там. За это ему грозит уголовное дело, заявили порталу «ЮТВ».

Все случилось ночью у дома №17 на улице Кочеткова. Водитель заехал на прилегающий к жилому объекту газон и попался под камеры наблюдения.

ВАЗ-2112 заехал через бордюр и начала сильно буксовать. В результате транспортное средство на полколеса уходит под землю.

Горожане нарушение покоя не оценили и вызвали инспекторов. Оказалось, что управляющий транспортным средством был пьян. Его уже неоднократно ловили нетрезвым за рулем, за что он получал штрафы. Теперь он может понести уголовную ответственность.

Ранее в Уфе поймали водителей иномарки, пассажиры которого высунулись из машины и проехали таким образом по проспекту. В результате штрафы получили управляющий транспортным средством и его друзья.

В Башкирии пьяный водитель притворился пассажиром
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