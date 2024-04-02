Глава МВД Башкири контролирует поиски пропавших подростков из Уфы

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:29
Updated Сегодня, 07:29
Как рассказали в министерстве, в школе №40 по улице Шафиева продолжается работать оперативный штаб, где координируются волонтеры, спасатели и полицейские.
Сейчас отрабатываются версии о том, что дети находятся в Уфе, а также в лесном массиве и на прибрежном пространстве реки Белой.
«Руководству полиции города главой МВД республики была поставлена задача по привлечению сил для поисков с воздуха, а также проведения дополнительных мероприятий сотрудниками уголовного розыска», — гласит сообщение МВД.
Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки у лагеря «Чайка».