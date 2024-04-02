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Published Сегодня, 07:27

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Updated Сегодня, 07:29

Глава МВД Башкири контролирует поиски пропавших подростков из Уфы

Глава МВД Башкири контролирует поиски пропавших подростков из Уфы

2 апреля 2024, 07:27
Фото: PxHere
В МВД Башкирии сообщили в о ходе поисков пропавших подростков в Уфе. Глава ведомства Александр Прядко ознакомился с работой оперативного штаба по координации розыска.
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Дети

Как рассказали в министерстве, в школе №40 по улице Шафиева продолжается работать оперативный штаб, где координируются волонтеры, спасатели и полицейские.

Сейчас отрабатываются версии о том, что дети находятся в Уфе, а также в лесном массиве и на прибрежном пространстве реки Белой.

Известны новые подробности о поисках пропавших в Уфе подростков
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«Руководству полиции города главой МВД республики была поставлена задача по привлечению сил для поисков с воздуха, а также проведения дополнительных мероприятий сотрудниками уголовного розыска», — гласит сообщение МВД.

Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки у лагеря «Чайка».

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#Происшествия#Уфа#Дети#Полиция#Поиски
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