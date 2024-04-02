Депутаты Курултая внесли в Госдуму законопроект о проверке счетов иноагентов

Суть поправок состоит в том, чтобы банки могли выдавать справки о счетах граждан и организаций по запросу управлений Минюста России всех регионов. При этом делать это в обязательном порядке. Проблема состоит в том, что на данный момент право отправлять запросы на такую бумагу есть только у министра юстиции страны и его зама.