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Published Сегодня, 06:29

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Депутаты Курултая внесли в Госдуму законопроект о проверке счетов иноагентов

Депутаты Курултая внесли в Госдуму законопроект о проверке счетов иноагентов

2 апреля 2024, 06:29
Фото: 1MI
Поправки коснутся закона о банковской деятельности.

Суть поправок состоит в том, чтобы банки могли выдавать справки о счетах граждан и организаций по запросу управлений Минюста России всех регионов. При этом делать это в обязательном порядке. Проблема состоит в том, что на данный момент право отправлять запросы на такую бумагу есть только у министра юстиции страны и его зама.

Поэтому депутаты Курултая Башкирии решили разработать законопроект, который позволит ужесточить контроль за деятельностью иностранных агентов. Как утверждают авторы поправок, процедура, связанная с получением справки с содержанием информации о счетах любых лиц сегодня весьма затруднена.

«Отсутствие у управлений Минюста России по субъекту РФ возможности непосредственно направлять такие запросы приводит к затягиванию сроков проведения мониторинга деятельности фигурантов. Более того, наличие иностранного влияния, в том числе иностранного финансирования, является одним из основных признаков иностранного агента, в целях установления которого и направляется соответствующий запрос», — говорится в пояснительной записке.

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Кроме того в законопроекте депутаты предлагают не ставить ограничения на запросы по операциям, счетам и вкладам только в адрес иноагентов. То есть разрешить органам Минюста запрашивать сведения в отношении любых физических и юридических лиц. Такая мера позволит в полной мере осуществлять государственный контроль за деятельностью иностранных агентов.

По данным РБК, Госсобрание Башкирии внесло этот законопроект на обсуждение в Совет законодателей России ещё в марте. Пока совещательный орган еще не приступил к рассмотрению этого вопроса и не дал свое заключение на инициативу башкирских парламентариев.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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