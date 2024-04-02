Дачи в Уфе с начала года подешевели на 15%

Тем не менее в целом дачи и коттеджи в большинстве городов-миллионников России продолжают дорожать. В Перми, например, фиксируется рост цен на четверть. При этом обвал стоимости домов наблюдается в Сочи — там коттеджи потеряли в цене почти 20 млн рублей (34%).