Дачи в Уфе с начала года подешевели на 15%

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:41
Updated Сегодня, 05:41
Как выяснили аналитики, с начала 2024 года дома в столице Башкирии потеряли в цене 15%. Так, на 1 января средневзвешенная цена за объект составляла 6,5 млн рублей, а к 1 апреля — уже 5,5 млн.
Тем не менее в целом дачи и коттеджи в большинстве городов-миллионников России продолжают дорожать. В Перми, например, фиксируется рост цен на четверть. При этом обвал стоимости домов наблюдается в Сочи — там коттеджи потеряли в цене почти 20 млн рублей (34%).