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Published Сегодня, 05:37

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Дачи в Уфе с начала года подешевели на 15%

Дачи в Уфе с начала года подешевели на 15%

2 апреля 2024, 05:37
Фото: FreePik
В Уфе наблюдается снижение цен на дачи и коттеджи, следует из данных портала Restate.

Как выяснили аналитики, с начала 2024 года дома в столице Башкирии потеряли в цене 15%. Так, на 1 января средневзвешенная цена за объект составляла 6,5 млн рублей, а к 1 апреля — уже 5,5 млн.

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Тем не менее в целом дачи и коттеджи в большинстве городов-миллионников России продолжают дорожать. В Перми, например, фиксируется рост цен на четверть. При этом обвал стоимости домов наблюдается в Сочи — там коттеджи потеряли в цене почти 20 млн рублей (34%).

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#Экономика#Башкирия#Уфа#Жилье#Недвижимость
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