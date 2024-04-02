Беспилотники в небе, непролазная грязь и продолжение поисков детей в Уфе

В Уфе продолжаются поиски двух пропавших 30 марта подростков — 14-летнего Дамира Адигамова и 13-летнего Павла Паличева. В рамках поисков спасателям удалось найти на берегу реки Белой сапог, который может принадлежать одному из мальчиков. В связи с этим принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где найдена обувь. Кроме того, для поисков подростков могут задействовать БПЛА — на территории лесного массива, береговой линии реки Белой и СНТ Октябрьского и Орджоникидзевского районов.