Беспилотники в небе, непролазная грязь и продолжение поисков детей в Уфе

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
В соседней республике Татарстан сегодня беспилотные летательные аппараты нанесли удары по заводам в Нижнекамске и Елабуге. Как сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов, серьёзных разрушений нет, технологический процесс на предприятиях не нарушен. Как сообщила позднее официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова, в результате атаки БПЛА пострадали 12 человек. «По степени тяжести — средняя, жизни ничего не угрожает», — заявила она.
В Уфе продолжаются поиски двух пропавших 30 марта подростков — 14-летнего Дамира Адигамова и 13-летнего Павла Паличева. В рамках поисков спасателям удалось найти на берегу реки Белой сапог, который может принадлежать одному из мальчиков. В связи с этим принято решение о проведении водолазных работ на данной территории, где найдена обувь. Кроме того, для поисков подростков могут задействовать БПЛА — на территории лесного массива, береговой линии реки Белой и СНТ Октябрьского и Орджоникидзевского районов.
АО «Башкиравтодор» в 2023 году продемонстрировало худшие финансовые показатели с момента основания несмотря на рекордную выручку. В 2023 году суммарная выручка компании составила 13 млрд рублей — лучший результат с 2010 года. В то же время стоимость общества, которым владеет республика, составила 917 млн рублей, тогда как годом ранее они стоили 5 млрд рублей. Вместо прибыли компания в 2023 году получила убытки — они составили 4,1 млрд рублей, рекордные с 2010 года.
Верховный суд Башкирии оставил в силе приговор Кировского районного суда Уфы Рамиле Саитовой (Галим*). Согласно решению Кировского суда, Рамиля Саитова* была приговорена к пяти годам общего режима по делу о призывах к дезертирству. Кроме того, женщину также лишили права на администрирование интеренет-ресурсов сроком на четыре года.
Кировский районный суд отказал полиции в требовании назначить штраф уфимцу, который участвовал в возложении цветов в память об Алексее Навальном**. По мнению суда, сам факт возложения цветов в память о политике не является акцией протеста.
В Уфе по адресу ул. Бехтерева, 10/1, произошло сползание грунта в овраг с повреждением дорожного полотна. Из-за сложившейся ситуации возникла угроза установленным поблизости от края оврага гаражам. В связи с этим территорию оградили — проезд здесь будет ограничен в течение ближайшего месяца.
Жители деревни Мишкино в Балтачевском районе оказались отрезанными от благ внешнего мира из-за плохого состояния дороги. Ежегодно с наступлением весны жители Мишкино не могут выехать из деревни из-за непроходимой грязи. Больше всего из-за бездорожья страдают дети, которые не могут доехать до школы, а также пенсионеры, которым требуются медицинская помощь. Управление дорожного хозяйства, отвечая на просьбы жителей Мишкино, пообещало уточнить планы по дороге до Мишкино 4 апреля.
* — включена в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.
** — включен в перечень террористов и экстремистов по данным Росфинмониторинга.