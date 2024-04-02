Беременная жительница Башкирии получила 50% ожогов из-за взрыва бытового газа

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Беременная женщина, пострадавшая в результате взрыва бытового газа в Абзелиловском районе, проходит лечение в отделении реанимации и интенсивной терапии Республиканского ожогового центра. С момента получения ожогов прошла неделя: состояние беременной остается крайне тяжелым, стабильным. Отмечается, что она получила 50% ожогов.
Отмечается, что на данный момент она находится на 24 неделе беременности. В связи с этим за её состоянием также следят акушер-гинекологи и специалисты перинатального центра Уфы.
Напомним, пожар произошел в жилом доме в Абзелиловском районе 25 марта. В результате пожара, возникшего из-за взрыва бытового газа, пострадали пять человек: две женщины и трое детей (девочка 2015 г. р., девочка 2017 г. р., девочка 2019 г. р.).
— Состояние четверых человек, среди которых трое детей и беременная женщина, оценивается как тяжелое, стабильное. Состояние одного взрослого пациента — средней степени тяжести, стабильное, — сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.