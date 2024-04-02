Атаки украины взвинтили цены на бензин в России

По расчетам эксперта, с начала года заводы потеряли около 8,3% мощностей и этому есть последствия. Цены на бензин начали расти уже с зимы, а не во время высокого спроса на топливо, посевной компании и сезона ремонта НПЗ. Видимо, количество объемов бензина в стране никак не влияет на его снижение стоимости и все же является следствием налетов БПЛА.