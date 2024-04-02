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Published Сегодня, 18:00

Modified Сегодня, 18:02

Updated Сегодня, 18:02

БПЛА ударили по кошельку российских водителей — цены на заправках начинают серьезно пугать

Атаки украины взвинтили цены на бензин в России

2 апреля 2024, 18:00
Фото: 1MI
БПЛА ударили по кошельку российских водителей — цены на заправках начинают серьезно пугать
БПЛА ударили по кошельку российских водителей — цены на заправках начинают серьезно пугать

Зарубежные СМИ регулярно пишут об атаках украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы. По их версии, разрушения с каждым разом становятся более масштабными, а убытки миллиардными.

Вот только данная информация никак не соответствует реальным отчетам самих российских НПЗ.

Последствия ударов украинских БПЛА для российских НПЗ

Мало кто может сказать, сколько потерь понесли нефтеперерабатывающие заводы. Reuters предположил, что попавшие об удары БПЛА семь российских НПЗ снизили свое производство топлива на 7%. Forbes, опираясь на оценку Gunvor, подсчитал падение мощности 10%. Другие аналитические издания давали и более высокие прогнозы потерь, доходящие до 15%.

Последствия ударов украинских БПЛА для российских НПЗПоследствия ударов украинских БПЛА для российских НПЗ
Последствия ударов украинских БПЛА для российских НПЗ
Фото: 1MI

Безусловно, атаки дронов приносят немало проблем, а ремонт нефтеперерабатывающих заводов стал регулярным явлением, сказывающимся на объемы производства топлива.

Наибольшую обеспокоенность вызвал НПЗ ЛУКОЙЛ в Нижегородской области, лишившись в результате атаки половины мощности. Это серьезные цифры, поскольку завод является одним из крупнейших в России по производству мазута, ДТ и авиатоплива.

Были случаи, когда атаки удавалось предотвратить, как например на Ленинградском и Калужском НПЗ. Однако западные СМИ продолжают раздувать панику, массируя тему последствий от разрушений.

Важно отметить, что если раньше удары наносились по заводам, которые производят топливо на внутренний рынок страны, то сейчас это практически все НПЗ с экспортом нефти за рубеж.

Стоимость бензина в 2024 годуСтоимость бензина в 2024 году
Стоимость бензина в 2024 году
Фото: 1MI

Стоимость бензина в 2024 году

Не смотря на атаки и повреждения российских НПЗ, власти говорят о больших запасах топлива в стране, которых хватит всем. Более того, с 1 марта Правительство запретило продажу бензина на экспорт. Однако, цены на заправках продолжают расти. С начала 2024 года и на сегодняшний день АИ-92 уже выросло на 35%, а АИ-95 — на 45%.

Директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев рассказал изданию «Нефть и Капитал», что видит очевидную зависимость роста цен от атак беспилотников.

По расчетам эксперта, с начала года заводы потеряли около 8,3% мощностей и этому есть последствия. Цены на бензин начали расти уже с зимы, а не во время высокого спроса на топливо, посевной компании и сезона ремонта НПЗ. Видимо, количество объемов бензина в стране никак не влияет на его снижение стоимости и все же является следствием налетов БПЛА.

«Нынешний рост цен — это реакция на атаки дронами», — отметил эксперт.

Алексей Белогорьев также отметил, что Правительство будет делать все возможное, чтобы цены на заправках не поднимались высоко. Возможно, весной будут жесткие меры реагирования, которые ощутят на себе многие АЗС.

Стоимость бензина в 2024 годуСтоимость бензина в 2024 году
Стоимость бензина в 2024 году
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#Общество#Бензин#Цены на бензин#Цены#Топливо#Эмилия Шпилева
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