«Знают цену деньгам»: мать одного из пропавших в Уфе мальчиков высказалась о ситуации

Мать пропавшего в Уфе Дамира Адигамова Гузель считает, что её сына, а также его друга Павла Паличева могут где-то удерживать насильно. В своем комментарии изданию женщина отметила, что спасатели и волонтёры уже прочесали лес, куда предположительно отправились мальчики перед тем, как исчезнуть.