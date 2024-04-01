«Знают цену деньгам»: мать одного из пропавших в Уфе мальчиков высказалась о ситуации

Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:05
Мать пропавшего в Уфе Дамира Адигамова Гузель считает, что её сына, а также его друга Павла Паличева могут где-то удерживать насильно. В своем комментарии изданию женщина отметила, что спасатели и волонтёры уже прочесали лес, куда предположительно отправились мальчики перед тем, как исчезнуть.
По её мнению, у мальчика не было оснований на том, чтобы сбегать из дома. Гузель называет его ответственным и «знающим цену деньгам».
«Они прекрасно знают цену деньгам. У нас полное доверие с детьми. Если где-то нашкодят, то обязательно придут и расскажут. Об этом я всегда узнаю первая. Секретов не было. Он прежде всего думает о моем здоровье и моем самочувствие. Потому что прекрасно понимает, сколько я в них вкладываю. Это не пустые слова, он действительно такой — „маленький мужичок“. Серьезный, ответственный, добросовестный, честный», — сказала Адигамова.
Женщина также рассказала, что Дамир познакомился и подружился с Павлом во время учебы в лицее №6. Позже Дамир перевелся в школу №88 в кадетский класс, но дружба их не оборвалась.
Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Как сообщили Mkset в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят в настоящее время водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка УГЗ г. Уфы, судно на воздушной подушке МЧС России.