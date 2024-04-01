mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:02

Published Сегодня, 10:02

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Мать одного из пропавших в Уфе подростков назвала свою версию произошедшего

«Знают цену деньгам»: мать одного из пропавших в Уфе мальчиков высказалась о ситуации

1 апреля 2024, 10:02
Фото: 1MI

Мать одного из пропавших в Уфе подростков назвала свою версию произошедшего

Мать пропавшего ранее в Уфе Дамира Адигамова в интервью изданию UFA1.ru поделилась своей версией тогою, где могут сейчас находиться мальчики.

Мать пропавшего в Уфе Дамира Адигамова Гузель считает, что её сына, а также его друга Павла Паличева могут где-то удерживать насильно. В своем комментарии изданию женщина отметила, что спасатели и волонтёры уже прочесали лес, куда предположительно отправились мальчики перед тем, как исчезнуть.

Дело о пропаже двух уфимских подростков взял на контроль Бастрыкин
Узнать подробнее

По её мнению, у мальчика не было оснований на том, чтобы сбегать из дома. Гузель называет его ответственным и «знающим цену деньгам».

«Они прекрасно знают цену деньгам. У нас полное доверие с детьми. Если где-то нашкодят, то обязательно придут и расскажут. Об этом я всегда узнаю первая. Секретов не было. Он прежде всего думает о моем здоровье и моем самочувствие. Потому что прекрасно понимает, сколько я в них вкладываю. Это не пустые слова, он действительно такой — „маленький мужичок“. Серьезный, ответственный, добросовестный, честный», — сказала Адигамова.

Женщина также рассказала, что Дамир познакомился и подружился с Павлом во время учебы в лицее №6. Позже Дамир перевелся в школу №88 в кадетский класс, но дружба их не оборвалась.

Появилась первая зацепка: в МЧС рассказали о поиске пропавших в Уфе подростков
Узнать подробнее

Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Как сообщили Mkset в пресс-службе Управления гражданской защиты Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят в настоящее время водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка УГЗ г. Уфы, судно на воздушной подушке МЧС России.

#Азамат Нухов
Подпишитесь
Дело о пропаже двух уфимских подростков взял на контроль Бастрыкин
Сегодня, 05:30
Названы категории граждан, которые могут получить земельные участки в Башкирии
Сегодня, 04:17
В последнюю неделю марта в Уфе родились 153 ребенка
Сегодня, 04:17
Месяц пролежала в квартире: скончалась экс-участница «Дома 2» из Уфы
Сегодня, 03:49
Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления
Сегодня, 03:36
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфу ради НХЛ
31 марта, 13:03
"