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Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

В Башкирии проводят активный розыск нелегальных мигрантов

В Уфе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

1 апреля 2024, 10:33
Фото: 1MI

В Башкирии проводят активный розыск нелегальных мигрантов

Рейды распланированы на месяцы вперёд.

В столице республики продолжается работа по выявлению мигрантов, незаконно проживающих на территории региона. Сотрудники ФСБ и Росгвардии провели очередной рейд, обследовав места, где могут находиться иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство.

Полицейские проверили местные рынки и торговые комплексы. Именно в таких местах наиболее велика вероятность встретить мигрантов, которые зачастую там устраиваются на работу. Тех, кого удалось найти, сотрудники Росгвардии доставили в военкоматы для принятия дальнейшего решения в отношении непрошенных гостей.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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