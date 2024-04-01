В Уфе прошли рейды по выявлению нелегальных мигрантов

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В столице республики продолжается работа по выявлению мигрантов, незаконно проживающих на территории региона. Сотрудники ФСБ и Росгвардии провели очередной рейд, обследовав места, где могут находиться иностранные граждане, нарушающие миграционное законодательство.
Полицейские проверили местные рынки и торговые комплексы. Именно в таких местах наиболее велика вероятность встретить мигрантов, которые зачастую там устраиваются на работу. Тех, кого удалось найти, сотрудники Росгвардии доставили в военкоматы для принятия дальнейшего решения в отношении непрошенных гостей.