В Уфе оштрафовали школу за драку несовершеннолетних

Во время занятий в учебном заведении четыре подростка устроили драку. Один из них не являлся учащимся данной школы. В ходе конфликта несовершеннолетние обзывались, оскорбляли своего сверстника и применяли удары по отношению к нему. Ситуация вышла на всеобщее обозрение и дошла до прокуратуры.