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Updated Сегодня, 08:18

В Башкирии школу оштрафовали на 50 тысяч рублей за драку

В Уфе оштрафовали школу за драку несовершеннолетних

1 апреля 2024, 07:41
Фото: 1MI

В Башкирии школу оштрафовали на 50 тысяч рублей за драку

Инцидентом заинтересовалась прокуратура.

Во время занятий в учебном заведении четыре подростка устроили драку. Один из них не являлся учащимся данной школы. В ходе конфликта несовершеннолетние обзывались, оскорбляли своего сверстника и применяли удары по отношению к нему. Ситуация вышла на всеобщее обозрение и дошла до прокуратуры.

Проверка показала, что драка случилась из-за безответственного отношения к происходящему сотрудников школы. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей персоналом учреждения учебное заведение оштрафовали на 50 тысяч рублей.

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Предупреждение поступило и в адрес районной администрации. Прокуратура вынесла постановление с требованием принять необходимые меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Виновных должностных лиц привлекли к наказанию в дисциплинарном порядке.

С подростками, устроившими драку, будет проведена профилактическая работа, а в отношении их родителей прокуратура возбудила дела об административном правонарушении.

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#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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