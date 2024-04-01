В Уфе оштрафовали школу за драку несовершеннолетних

Posted Сегодня, 07:41
Published Сегодня, 07:41
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Во время занятий в учебном заведении четыре подростка устроили драку. Один из них не являлся учащимся данной школы. В ходе конфликта несовершеннолетние обзывались, оскорбляли своего сверстника и применяли удары по отношению к нему. Ситуация вышла на всеобщее обозрение и дошла до прокуратуры.
Проверка показала, что драка случилась из-за безответственного отношения к происходящему сотрудников школы. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей персоналом учреждения учебное заведение оштрафовали на 50 тысяч рублей.
Предупреждение поступило и в адрес районной администрации. Прокуратура вынесла постановление с требованием принять необходимые меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись. Виновных должностных лиц привлекли к наказанию в дисциплинарном порядке.
С подростками, устроившими драку, будет проведена профилактическая работа, а в отношении их родителей прокуратура возбудила дела об административном правонарушении.