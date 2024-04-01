В Подмосковье мигрант получил девять лет за убийство знакомого

Posted Сегодня, 13:33
Published Сегодня, 13:33
Modified Сегодня, 13:35
Updated Сегодня, 13:35
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», конфликт, который впоследствии перерос в драку, возник между двумя товарищами на фоне употребления алкогольных напитков. В ходе ссоры 36-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ударов своему товарищу.
По данным пресс-службы СУ СК по региону, труп обнаружили родственники погибшего. Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и назначили комплекс необходимых экспертиз.
Следователями были допрошены свидетели происшествия, а также установлены иные обстоятельства, имеющие важное значение для расследования дела. Совокупность собранных доказательств легла в основу обвинительного приговора подсудимому.