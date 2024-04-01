mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:33

Published Сегодня, 13:33

Modified Сегодня, 13:35

Updated Сегодня, 13:35

В Подмосковье мигрант получил девять лет за убийство знакомого

В Подмосковье мигрант получил девять лет за убийство знакомого

1 апреля 2024, 13:33
Фото: 1MI
Балашихинский городской суд вынес приговор уроженцу Киргизии за убийство знакомого: девять лет лишения свободы.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», конфликт, который впоследствии перерос в драку, возник между двумя товарищами на фоне употребления алкогольных напитков. В ходе ссоры 36-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ударов своему товарищу.

По данным пресс-службы СУ СК по региону, труп обнаружили родственники погибшего. Сотрудники следственно-оперативной группы провели осмотр места происшествия и назначили комплекс необходимых экспертиз.

Следователями были допрошены свидетели происшествия, а также установлены иные обстоятельства, имеющие важное значение для расследования дела. Совокупность собранных доказательств легла в основу обвинительного приговора подсудимому.

#Общество
Подпишитесь
Под водой, на земле и в воздухе: итоги третьего дня поиска пропавших в Уфе мальчиков
Сегодня, 14:20
В Башкирии топит дороги и мосты
Сегодня, 13:32
Обвалом грунта у жилого дома в Уфе занялась комиссия по ЧС
Сегодня, 13:12
Месяц пролежала в квартире: скончалась экс-участница «Дома 2» из Уфы
Сегодня, 03:49
Десятки жилых домов останутся без холодной воды в Уфе
Сегодня, 12:14
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфу ради НХЛ
31 марта, 13:03
"