В Подмосковье мигрант получил девять лет за убийство знакомого

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», конфликт, который впоследствии перерос в драку, возник между двумя товарищами на фоне употребления алкогольных напитков. В ходе ссоры 36-летний мужчина схватил нож и нанес несколько ударов своему товарищу.