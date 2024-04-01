mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:56

Published Сегодня, 08:56

Modified Сегодня, 09:06

Updated Сегодня, 09:06

Проснувшегося от зимней спячки медведя заметили на берегу реки в Башкирии

В Башкирии заметили медведя

1 апреля 2024, 08:56
Фото: 1MI

Проснувшегося от зимней спячки медведя заметили на берегу реки в Башкирии

Медведь мог покинуть берлогу из-за сырости, сообщает Министерство природопользования и экологии республики.

В национальном парке «Башкирия» проснулся первый медведь. Местный житель встретил косолапого на берегу реки Белой в Бурзянском районе — медведь бродил у кромки воды.

Видео: Министерство природопользования и экологии РБ

Предположительно медведь покинул берлогу из-за сырости — его сон могли нарушить капли дождя, просочившиеся вовнутрь.

Отметим, что диких животных в минувшие несколько недель неоднократно замечали в Уфе. Так, в самом центре города очевидцы замечали косуль, исследовавших скверы и проходящихся по тротуарам.

Откусит до мяса: что делать при встрече с медведем в Башкирии, чтобы он вас не съел
Узнать подробнее
#Видео#Новости Башкирии#Азамат Нухов
Подпишитесь
Дело о пропаже двух уфимских подростков взял на контроль Бастрыкин
Сегодня, 05:30
Названы категории граждан, которые могут получить земельные участки в Башкирии
Сегодня, 04:17
В последнюю неделю марта в Уфе родились 153 ребенка
Сегодня, 04:17
Месяц пролежала в квартире: скончалась экс-участница «Дома 2» из Уфы
Сегодня, 03:49
Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления
Сегодня, 03:36
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфу ради НХЛ
31 марта, 13:03
"