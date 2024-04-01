В Башкирии заметили медведя

Posted Сегодня, 08:56
Published Сегодня, 08:56
Modified Сегодня, 09:06
Updated Сегодня, 09:06
В национальном парке «Башкирия» проснулся первый медведь. Местный житель встретил косолапого на берегу реки Белой в Бурзянском районе — медведь бродил у кромки воды.
Предположительно медведь покинул берлогу из-за сырости — его сон могли нарушить капли дождя, просочившиеся вовнутрь.
Отметим, что диких животных в минувшие несколько недель неоднократно замечали в Уфе. Так, в самом центре города очевидцы замечали косуль, исследовавших скверы и проходящихся по тротуарам.