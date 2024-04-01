В Башкирии за сутки подтопило 11 домов

Так, максимальный уровень воды за прошедшие 24 часа зафиксирован на реке Кармасан, в Кушнаренковском районе, в частности у села Старогумерово. Здесь воды стало больше на 48 см, теперь текущий уровень держится на отметке 251 см. При этом, согласно многолетним показателям, Кармасан выходит из берегов при 390 см.