В Башкирии за сутки подтопило 11 домов

Posted Сегодня, 05:01
Published Сегодня, 05:01
Modified Сегодня, 05:07
Updated Сегодня, 05:07
В службу МЧС продолжают поступать сообщения от местных жителей о том, что их придомовые участки достигают талые воды. В течение суток паводок затронул не менее 11 домов. При этом снега активно тают, а реки близки к разливу.
Так, максимальный уровень воды за прошедшие 24 часа зафиксирован на реке Кармасан, в Кушнаренковском районе, в частности у села Старогумерово. Здесь воды стало больше на 48 см, теперь текущий уровень держится на отметке 251 см. При этом, согласно многолетним показателям, Кармасан выходит из берегов при 390 см.
Не отстает и речка Каряка близ деревни Верхнебиккузино в том же районе. В данном месте подъём уровня воды за сутки случился на 37 см и достиг отметки 136 см. Выход реки на пойму отмечается при 244 см.
На 33 см уровень воды поднялся в реке Чермасан, речь идет об участке в Кушнаренковском Нижнесаитово. На данный момент общий показатель воды здесь достигает 358 см. Берега Чермасан покидает при 540 см.
Под особый контроль взяты 5 случаев затопления в пяти разных районах республики. У спасателей на прицеле два дорожных участка и три низководных моста в Баймакском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском и Чишминском районах.