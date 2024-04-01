В Башкирии топит дороги и мосты

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:34
Updated Сегодня, 13:34
На контроле сейчас пять ситуаций с переливами. Так, на трассе Баймак-Семеново-Первомайское случился перелив шириной три метра, при этом высотой над полотном в пять сантиметров. В селе Кучумово Чишминского района перелив длиной 60-62 метра и высотой — 40 см.
Пути объезда для жителей и водителей готов. Проехать экстренные службы к объектам могут. Под подтопление попали также три низководных моста в селах Таштугай, Чураево и Новобаскаково.
В период со 2 по 5 апреля прогнозируется аномально теплая погода. Среднесуточные значения температур достигнут 15 градусов тепла. Это больше нормы на семь градусов. Такое явление приведет к активному снеготаянию, до 7 апреля начнут вскрываться степные реки.