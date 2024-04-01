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Posted Сегодня, 13:32

Published Сегодня, 13:32

Modified Сегодня, 13:34

Updated Сегодня, 13:34

МЧС рассказало о затопленных территориях в Башкирии

В Башкирии топит дороги и мосты

1 апреля 2024, 13:32
Фото: МЧС по РБ

МЧС рассказало о затопленных территориях в Башкирии

В МЧС Башкортостана озвучили подробности по ситуации с подтоплениями в регионе. От талых вод пострадали объекты, из-за чего ведомству поступили 11 сообщений.

На контроле сейчас пять ситуаций с переливами. Так, на трассе Баймак-Семеново-Первомайское случился перелив шириной три метра, при этом высотой над полотном в пять сантиметров. В селе Кучумово Чишминского района перелив длиной 60-62 метра и высотой — 40 см.

Пути объезда для жителей и водителей готов. Проехать экстренные службы к объектам могут. Под подтопление попали также три низководных моста в селах Таштугай, Чураево и Новобаскаково.

В период со 2 по 5 апреля прогнозируется аномально теплая погода. Среднесуточные значения температур достигнут 15 градусов тепла. Это больше нормы на семь градусов. Такое явление приведет к активному снеготаянию, до 7 апреля начнут вскрываться степные реки.

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#Общество#Башкортостан#Половодье#МЧС Башкирии#Марина Шорина
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