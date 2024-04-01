В Башкирии топит дороги и мосты

На контроле сейчас пять ситуаций с переливами. Так, на трассе Баймак-Семеново-Первомайское случился перелив шириной три метра, при этом высотой над полотном в пять сантиметров. В селе Кучумово Чишминского района перелив длиной 60-62 метра и высотой — 40 см.