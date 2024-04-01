В Башкирии отремонтируют все колледжи и училища

Posted Сегодня, 09:54
Published Сегодня, 09:54
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Об этом на своей страничке в соцсетях заявил Радий Хабиров. Глава республики рассказал, что к 2030 году в Башкирии планируется навести порядок во всех местных колледжах и общежитиях. Масштабный капительный ремонт потребует больших финансовых вложений, поэтому ежегодный объем выделяемых средств будет составлять порядка полмиллиарда рублей. Для этого нужно объединить федеральные и республиканские ресурсы.
Как известно, ранее руководитель региона уже поднимал этот вопрос на встрече с руководителем Министерства просвещения Сергеем Кравцовым. Тогда Радий Хабиров отметил, что своих финансовых сил для восстановления учреждений среднего профессионального образования у Башкирии не хватит, так как колледжей в регионе много — 92. И в год за счёт местного бюджета получается отремонтировать только 4-5 объектов. Если и дальше действовать такими темпами, то понадобится с десяток лет, чтобы привести в должный вид все учебные заведения.
«Учиться в колледжах стало престижным. Их выбирают 60% выпускников 9-х классов Башкирии. И мы обязаны создавать для этих ребят условия, в которых они смогут получить действительно хорошее образование и востребованную специальность», — заявил Радий хабиров
Отметим, что в последние годы системе среднего профессионального образования в республике власти уделяют пристальное внимание. С её помощью решается один из самых важных вопросов в регионе — это подготовка кадров. Именно в Башкирии одним из первых заработал Центр опережающей профессиональной подготовки. Кроме того в этом году планируется открыть еще один профильный центр по горнодобывающей промышленности. Много сделали и внутри существующих колледжей, за пять лет появились 188 новых мастерских с самым современным оснащением. Этот показатель привёл республику в пятерку ведущих регионов России.