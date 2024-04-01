В Башкирии отремонтируют все колледжи и училища

Как известно, ранее руководитель региона уже поднимал этот вопрос на встрече с руководителем Министерства просвещения Сергеем Кравцовым. Тогда Радий Хабиров отметил, что своих финансовых сил для восстановления учреждений среднего профессионального образования у Башкирии не хватит, так как колледжей в регионе много — 92. И в год за счёт местного бюджета получается отремонтировать только 4-5 объектов. Если и дальше действовать такими темпами, то понадобится с десяток лет, чтобы привести в должный вид все учебные заведения.