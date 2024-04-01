Уфимцы просят о помощи после коммунальной аварии

В Telegram-канале bash dtp official комментаторы с иронией отмечали, как город разваливается. Они указали, что данный участок для «Уфаводоканала» проблемный — годами ранее туда чуть ли не каждый месяц выезжали аварийщики. В этот раз последствия серьезные, раз отметился даже глава района, считают горожане.