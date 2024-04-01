Уфимцы просят о помощи после коммунальной аварии

Posted Сегодня, 14:55
Published Сегодня, 14:55
Modified Сегодня, 14:57
Updated Сегодня, 14:57
Канализационную трубу прорвало на пересечении улиц Шмидта и Ирендык. Это привело к провалу дорожного полотна, а также потопу в подвалах домой. На протяжении двух дней аварийные службы не могут справиться с проблемой.
«Вторые сутки ведутся работы, но вода продолжает поступать! Прошу вас оказать содействие, у нас пострадало много техники и мебели», — заметили уфимцы.
В Telegram-канале bash dtp official комментаторы с иронией отмечали, как город разваливается. Они указали, что данный участок для «Уфаводоканала» проблемный — годами ранее туда чуть ли не каждый месяц выезжали аварийщики. В этот раз последствия серьезные, раз отметился даже глава района, считают горожане.
Поврежденный участок сейчас перекрыт. Повреждения на самотечном коллекторе диаметром 800 мм зарегистрировали, круглосуточно с проблемой борются.
Ранее в микрорайоне Зеленая роща на улице Бехтерева сполз грунт. Уфимцы боятся быть погребенными заживо после таких новостей, но обещали провести соответствующее совещание.