Уфимские полицейские нашли высунувшихся на крышу пассажиров иномарки

Posted Сегодня, 15:16
Published Сегодня, 15:16
Modified Сегодня, 15:18
Updated Сегодня, 15:18
Все случилось на одном из проспектов города утром в воскресенье. Один из молодых людей вылез на крышу из люда, а еще двое сели на задние двери, высунувшись из окна.
В Госавтоинспекции на следующий день отреагировали на сообщения об опасном заезде. Наводку дали на водителя Kia Optima — 20-летний житель Кигинского района попался правоохранителям.
На него составили три административных материала за управление машиной без ремня безопасности, ОСАГО и невыполнение требований подать сигнал перед маневром. Его пассажиров тоже наказали.
В комментариях пользователи заявили, что устали от подобных нарушений в городе. Они считают, что такие водители каждый день рискуют не только своими жизнями, но и других. Якобы при любой неосторожности один из пассажиров мог выпасть на дорогу, а другие машины переехали бы его.
Ранее полицейские поймали 22-летнего уфимца, устроившего дрифт на «Восточном выезде». Он управлял машиной ВАЗ-2114.