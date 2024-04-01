Уфимские полицейские нашли высунувшихся на крышу пассажиров иномарки

В комментариях пользователи заявили, что устали от подобных нарушений в городе. Они считают, что такие водители каждый день рискуют не только своими жизнями, но и других. Якобы при любой неосторожности один из пассажиров мог выпасть на дорогу, а другие машины переехали бы его.