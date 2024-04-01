mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:16

Published Сегодня, 15:16

Modified Сегодня, 15:18

Updated Сегодня, 15:18

Уфимские полицейские нашли высунувшихся на крышу пассажиров иномарки

Уфимские полицейские нашли высунувшихся на крышу пассажиров иномарки

1 апреля 2024, 15:16
В минувшее воскресенье жители Уфы стали свидетелями нарушений сразу нескольких правил дорожного движения. Речь идет о молодых людях, которые прокатились на крыше иномарки. Их сняли на видео, которое разместили в Telegram-канале ufa_rb.

Все случилось на одном из проспектов города утром в воскресенье. Один из молодых людей вылез на крышу из люда, а еще двое сели на задние двери, высунувшись из окна.

В Госавтоинспекции на следующий день отреагировали на сообщения об опасном заезде. Наводку дали на водителя Kia Optima — 20-летний житель Кигинского района попался правоохранителям.

На него составили три административных материала за управление машиной без ремня безопасности, ОСАГО и невыполнение требований подать сигнал перед маневром. Его пассажиров тоже наказали.

В комментариях пользователи заявили, что устали от подобных нарушений в городе. Они считают, что такие водители каждый день рискуют не только своими жизнями, но и других. Якобы при любой неосторожности один из пассажиров мог выпасть на дорогу, а другие машины переехали бы его.

Ранее полицейские поймали 22-летнего уфимца, устроившего дрифт на «Восточном выезде». Он управлял машиной ВАЗ-2114.

Читайте также:
В Уфе задержали водителя, устроившего дрифт на «Восточном выезде»В ГИБДД Уфы объявили о проведении новой спецоперацииВ Уфе молодой водитель терроризировал жильцов громкой музыкой по ночам
#Общество#Уфа#ГИБДД#Соцсети#Госавтоинспекция#Нарушения#Марина Шорина
Подпишитесь
Под водой, на земле и в воздухе: итоги третьего дня поиска пропавших в Уфе мальчиков
Сегодня, 14:20
В Башкирии топит дороги и мосты
Сегодня, 13:32
Обвалом грунта у жилого дома в Уфе занялась комиссия по ЧС
Сегодня, 13:12
Месяц пролежала в квартире: скончалась экс-участница «Дома 2» из Уфы
Сегодня, 03:49
Десятки жилых домов останутся без холодной воды в Уфе
Сегодня, 12:14
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфу ради НХЛ
31 марта, 13:03
"