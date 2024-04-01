Уфимские пенсионеры пробежали на значок

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
Всего 54 участника забрали значки и подарочные сертификаты. Они показывали себя в беге, плавании и испытаниях в спортзале. Некоторым пришлось делать отжимания, наклоны, метание.
«Мы даже в турслете участвовали почти со всеми такими же видами спорта», — рассказала одна из участниц.
В этом году число нормативов выросло с 11 до 18. Каких-либо привилегий для более взрослых участников не предусмотрено. Заслуженные сертификаты можно использовать в течение всего года.
Администрация Уфы отобрала семь организаций, которые будут оказывать услуги обладателям значков. Среди них бассейн, ОФП, тренажерный зал.