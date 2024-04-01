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Published Сегодня, 13:51

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Уфимские пенсионеры получили значки ГТО

Уфимские пенсионеры пробежали на значок

1 апреля 2024, 13:51
Фото: 1MI

Уфимские пенсионеры получили значки ГТО

В Уфе наградили победителей спортивных соревнований, которые выполнили нормативы ГТО. При этом значки получали граждане старше 60 лет. Об этом пишет портал «Вся Уфа».

Всего 54 участника забрали значки и подарочные сертификаты. Они показывали себя в беге, плавании и испытаниях в спортзале. Некоторым пришлось делать отжимания, наклоны, метание.

«Мы даже в турслете участвовали почти со всеми такими же видами спорта», — рассказала одна из участниц.

В этом году число нормативов выросло с 11 до 18. Каких-либо привилегий для более взрослых участников не предусмотрено. Заслуженные сертификаты можно использовать в течение всего года.

Администрация Уфы отобрала семь организаций, которые будут оказывать услуги обладателям значков. Среди них бассейн, ОФП, тренажерный зал.

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#Общество#Спорт#Уфа#Пенсионеры#Марина Шорина
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