Сувенирный мёд обойдется бюджету Башкирии в 1 млн рублей

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
Modified Сегодня, 11:33
Updated Сегодня, 11:33
В Башкирии ищут поставщика сувенирной продукции — мёда урожая, собранного ранее 2023 года. На эти цели из регионального бюджета выделят 1 млн рублей. Заказчиком выступает Хозяйственное управление Башкирии (ГКУ РБ ХОЗУ).
Поставщик должен будет предоставить 11 видов продукции. Стоимость меда варьируется в зависимости от вида. Так, стоимость секционного меда — 312 ₽, липового меда в стеклянной банке двух видов 513,3 руб. и 726,6 руб.
Также необходимо поставить батманы с липовым медом двух типов (9,1 тыс. и 7 тыс. руб.), чемодан с сотовым медом (2,9 тыс. руб.) и бортевой мед в стеклянной банке (1,2 тыс. руб.). Общее число сувениров каждого вида в документации не указано.
Поставщика определят 11 апреля. Подрядчику необходимо доставлять продукцию партиями по заявкам заказчика в срок до 25 декабря 2024 года.