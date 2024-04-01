Сувенирный мёд обойдется бюджету Башкирии в 1 млн рублей

Также необходимо поставить батманы с липовым медом двух типов (9,1 тыс. и 7 тыс. руб.), чемодан с сотовым медом (2,9 тыс. руб.) и бортевой мед в стеклянной банке (1,2 тыс. руб.). Общее число сувениров каждого вида в документации не указано.