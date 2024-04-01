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Published Сегодня, 11:31

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Updated Сегодня, 11:33

Сувенирный мёд обойдется бюджету Башкирии в 1 млн рублей

Сувенирный мёд обойдется бюджету Башкирии в 1 млн рублей

1 апреля 2024, 11:31
Фото: Изображение Midjourney
Поставщику необходимо будет предоставлять мед разных видов до конца 2024 года, сообщается на портале госзакупок.

В Башкирии ищут поставщика сувенирной продукции — мёда урожая, собранного ранее 2023 года. На эти цели из регионального бюджета выделят 1 млн рублей. Заказчиком выступает Хозяйственное управление Башкирии (ГКУ РБ ХОЗУ).

Поставщик должен будет предоставить 11 видов продукции. Стоимость меда варьируется в зависимости от вида. Так, стоимость секционного меда — 312 ₽, липового меда в стеклянной банке двух видов 513,3 руб. и 726,6 руб.

Также необходимо поставить батманы с липовым медом двух типов (9,1 тыс. и 7 тыс. руб.), чемодан с сотовым медом (2,9 тыс. руб.) и бортевой мед в стеклянной банке (1,2 тыс. руб.). Общее число сувениров каждого вида в документации не указано.

Поставщика определят 11 апреля. Подрядчику необходимо доставлять продукцию партиями по заявкам заказчика в срок до 25 декабря 2024 года.

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#Общество#Город#Госзакупки#Новости Башкирии#Мёд#Азамат Нухов
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