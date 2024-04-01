Суд оставил в силе приговор экс-президенту Нотариальной палаты Башкирии

Напомним, в сентябре минувшего года Евстафьеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за нарушение порядка проведения конкурса на замещение должности нотариуса в Благовещенске. Злоупотребляя полномочиями, бывший президент Нотариальной палаты обеспечила победу своему сыну. Троим ее коллегам также назначили штрафы по 150 тысяч рублей.