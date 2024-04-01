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Суд оставил в силе приговор экс-президенту Нотариальной палаты Башкирии

Суд оставил в силе приговор экс-президенту Нотариальной палаты Башкирии

1 апреля 2024, 07:47
Фото: FreePik
Суд в Самаре оставил в силе приговор по делу Розы Евстафьевой — бывшего президента Нотариальной палаты Башкирии. Об этом пишет РБК Уфа со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, в сентябре минувшего года Евстафьеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за нарушение порядка проведения конкурса на замещение должности нотариуса в Благовещенске. Злоупотребляя полномочиями, бывший президент Нотариальной палаты обеспечила победу своему сыну. Троим ее коллегам также назначили штрафы по 150 тысяч рублей.

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Во время расследования сын Евстафьевой ушел со своего поста, сама президент палаты также была отстранена.

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#Политика#Башкирия#Уфа#Суд#Нотариальная палата
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