Суд оставил в силе приговор экс-президенту Нотариальной палаты Башкирии

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
Напомним, в сентябре минувшего года Евстафьеву оштрафовали на 180 тысяч рублей за нарушение порядка проведения конкурса на замещение должности нотариуса в Благовещенске. Злоупотребляя полномочиями, бывший президент Нотариальной палаты обеспечила победу своему сыну. Троим ее коллегам также назначили штрафы по 150 тысяч рублей.
Во время расследования сын Евстафьевой ушел со своего поста, сама президент палаты также была отстранена.