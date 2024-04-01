РЭО представил пятерку самых активных компаний на ЭТП

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:03
Updated Сегодня, 15:03
Как рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, эти предприятия реализовали 202 сделки на сумму 111 483 400 рублей. Он также добавил, что данные сделки не только охватывают куплю-продажу вторсырья, но и позволяют выполнять им нормативы по утилизации в рамках расширенной ответственности производителей. Об этом пишет vostokmedia.com.
Буцаев подчеркнул, что ЭТП уже зарекомендовала себя среди участников отрасли как удобный инструмент в построении экономики замкнутого цикла.
Как отмечается, деятельность Невского экологического оператора тесно связана с вывозом твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге. К цифровой платформе компания присоединилась в июне прошлого года и сразу выставила первые лоты вторсырья на 175 тонн. В настоящее время Невский экологический оператор уже заключил 109 соглашений на общую сумму 83 910 500 рублей. Помимо макулатуры регоператор реализует ПЭТ (PET), тетрапак и аналоги, а также цветные металлы. Перечень наиболее активных компаний пополнили ООО «АртЭко СПб», ООО «Питер Втормет», Тверской завод вторичных полимеров, ООО «Эресайкл».
Электронная площадка позволяет осуществлять полный цикл работы с отходами в рамках действующего законодательства России. Об этом заявил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов. По его словам, участники ЭТП — это те компании, которые строго следуют принципам экономики замкнутого цикла. Наиболее активные из них получают сегодня многомиллионные контракты. В свою очередь, РЭО намерен продолжить совершенствовать площадку и регулярно дополнять ее функционал, добавил он.