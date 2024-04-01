РЭО представил пятерку самых активных компаний на ЭТП

Электронная площадка позволяет осуществлять полный цикл работы с отходами в рамках действующего законодательства России. Об этом заявил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов. По его словам, участники ЭТП — это те компании, которые строго следуют принципам экономики замкнутого цикла. Наиболее активные из них получают сегодня многомиллионные контракты. В свою очередь, РЭО намерен продолжить совершенствовать площадку и регулярно дополнять ее функционал, добавил он.