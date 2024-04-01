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Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:03

Updated Сегодня, 15:03

РЭО представил пятерку самых активных компаний на ЭТП

РЭО представил пятерку самых активных компаний на ЭТП

1 апреля 2024, 15:03
Фото: reo.ru
Наиболее активными участниками электронной торговой площадки по купле-продаже вторичных материальных ресурсов (ЭТП) стали Невский экологический оператор и четыре утилизатора.

Как рассказал генеральный директор Российского экологического оператора Денис Буцаев, эти предприятия реализовали 202 сделки на сумму 111 483 400 рублей. Он также добавил, что данные сделки не только охватывают куплю-продажу вторсырья, но и позволяют выполнять им нормативы по утилизации в рамках расширенной ответственности производителей. Об этом пишет vostokmedia.com.

Буцаев подчеркнул, что ЭТП уже зарекомендовала себя среди участников отрасли как удобный инструмент в построении экономики замкнутого цикла.

Как отмечается, деятельность Невского экологического оператора тесно связана с вывозом твердых коммунальных отходов в Санкт-Петербурге. К цифровой платформе компания присоединилась в июне прошлого года и сразу выставила первые лоты вторсырья на 175 тонн. В настоящее время Невский экологический оператор уже заключил 109 соглашений на общую сумму 83 910 500 рублей. Помимо макулатуры регоператор реализует ПЭТ (PET), тетрапак и аналоги, а также цветные металлы. Перечень наиболее активных компаний пополнили ООО «АртЭко СПб», ООО «Питер Втормет», Тверской завод вторичных полимеров, ООО «Эресайкл».

Электронная площадка позволяет осуществлять полный цикл работы с отходами в рамках действующего законодательства России. Об этом заявил руководитель ЭТП РЭО Заур Абдурахимов. По его словам, участники ЭТП — это те компании, которые строго следуют принципам экономики замкнутого цикла. Наиболее активные из них получают сегодня многомиллионные контракты. В свою очередь, РЭО намерен продолжить совершенствовать площадку и регулярно дополнять ее функционал, добавил он.

#Общество
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