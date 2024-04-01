mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:36

Published Сегодня, 06:36

Modified Сегодня, 06:38

Updated Сегодня, 06:38

На трех реках Башкирии зафиксирован максимальный подъем уровня воды

Пять районов Башкирии оказались затоплены в результате паводка

1 апреля 2024, 06:36
Фото: 1MI

На трех реках Башкирии зафиксирован максимальный подъем уровня воды

Случаи затопления зафиксированы в Баймакском, Хайбуллинском, Миякинском, Кушнаренковском и Чишминском районах, сообщили в пресс-службе регионального Госкомитета по ЧС.

Наступление весны в Башкирии закономерно принесло за собой потепление, вместе с чем в Башкирии стало активнее развиваться весеннее половодье.

Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления
Узнать подробнее

Так, по данным Госкомитета по ЧС, максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:

— На реке Кармасан возле села Старогумерово Кушнаренковского района, уровень воды за сутки поднялся на +48см, текущий уровень составил 251 см, выход реки на пойму при 390 см.

— На реке Каряка рядом с деревней Верхнебиккузино Кушнаренковского района уровень воды за сутки поднялся на 37 см и составил 136 см. Выход реки на пойму 244 см.

— На реке Чермасан в районе населенного пункта Нижнесаитово Кушнаренковского района зафиксирован рост на 33 см. Текущий уровень воды составил 358 см. Выход реки на пойму 540 см.

Паводок-2024 в Башкирии: прогнозы, рекомендации спасателей и меры предосторожности
Узнать подробнее

Отмечается, что на контроле ведомства остается пять случаев затопления (2 участка дороги и 3 низководных моста) на территории пяти районов: Баймакского, Хайбуллинского, Миякинского, Кушнаренковского и Чишминского.

Как сообщал ранее Mkset, при наихудшем сценарии в Башкирии в результате весеннего паводка затопленными могут оказаться до 257 населенных пунктов. Только за минувшие сутки, по данным МЧС, в республике от паводка пострадало 11 жилых домов.

Подготовка к паводку: публикуем фото от взрывов на льду в Башкирии
Узнать подробнее
#Общество#Происшествия#Паводок#Новости Башкирии#Весенний паводок#Азамат Нухов#Госкомитет по ЧС
Подпишитесь
Дело о пропаже двух уфимских подростков взял на контроль Бастрыкин
Сегодня, 05:30
Названы категории граждан, которые могут получить земельные участки в Башкирии
Сегодня, 04:17
В последнюю неделю марта в Уфе родились 153 ребенка
Сегодня, 04:17
Месяц пролежала в квартире: скончалась экс-участница «Дома 2» из Уфы
Сегодня, 03:49
Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления
Сегодня, 03:36
Форвард «Салавата Юлаева» Александр Хмелевски намерен покинуть Уфу ради НХЛ
31 марта, 13:03
"