Пять районов Башкирии оказались затоплены в результате паводка

Как сообщал ранее Mkset, при наихудшем сценарии в Башкирии в результате весеннего паводка затопленными могут оказаться до 257 населенных пунктов. Только за минувшие сутки, по данным МЧС, в республике от паводка пострадало 11 жилых домов.