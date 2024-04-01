Пять районов Башкирии оказались затоплены в результате паводка

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:38
Updated Сегодня, 06:38
Наступление весны в Башкирии закономерно принесло за собой потепление, вместе с чем в Башкирии стало активнее развиваться весеннее половодье.
Так, по данным Госкомитета по ЧС, максимальный подъем уровня воды за сутки отмечается:
— На реке Кармасан возле села Старогумерово Кушнаренковского района, уровень воды за сутки поднялся на +48см, текущий уровень составил 251 см, выход реки на пойму при 390 см.
— На реке Каряка рядом с деревней Верхнебиккузино Кушнаренковского района уровень воды за сутки поднялся на 37 см и составил 136 см. Выход реки на пойму 244 см.
— На реке Чермасан в районе населенного пункта Нижнесаитово Кушнаренковского района зафиксирован рост на 33 см. Текущий уровень воды составил 358 см. Выход реки на пойму 540 см.
Отмечается, что на контроле ведомства остается пять случаев затопления (2 участка дороги и 3 низководных моста) на территории пяти районов: Баймакского, Хайбуллинского, Миякинского, Кушнаренковского и Чишминского.
Как сообщал ранее Mkset, при наихудшем сценарии в Башкирии в результате весеннего паводка затопленными могут оказаться до 257 населенных пунктов. Только за минувшие сутки, по данным МЧС, в республике от паводка пострадало 11 жилых домов.