Проезд в обе стороны будет временно ограничен на Шакшинском мосту в Уфе

Posted Сегодня, 04:43
Published Сегодня, 04:43
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В понедельник, 1 апреля, на Шакшинском мосту в Уфе полностью ограничат движение. Ограничение вводится на один час — с 11:00 до 12:00 по местному времени. Также проезжая часть будет перекрыта в обоих направлениях во вторник, 2 апреля, — с 11:00 до 13:00.
Как пояснили в мэрии, на мосту, ремонт которого осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будут проводиться геодезические работы.
Одна полоса движения в указанный период будет доступна для проезда автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).