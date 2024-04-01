Проезд в обе стороны будет временно ограничен на Шакшинском мосту в Уфе

В понедельник, 1 апреля, на Шакшинском мосту в Уфе полностью ограничат движение. Ограничение вводится на один час — с 11:00 до 12:00 по местному времени. Также проезжая часть будет перекрыта в обоих направлениях во вторник, 2 апреля, — с 11:00 до 13:00.