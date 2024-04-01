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Posted Сегодня, 04:43

Published Сегодня, 04:43

Modified Сегодня, 04:48

Updated Сегодня, 04:48

Проезд в обе стороны будет временно ограничен на Шакшинском мосту в Уфе

Проезд в обе стороны будет временно ограничен на Шакшинском мосту в Уфе

1 апреля 2024, 04:43
Фото: 1MI
В указанные часы проехать по мосту смогут только автомобили экстренных служб, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

В понедельник, 1 апреля, на Шакшинском мосту в Уфе полностью ограничат движение. Ограничение вводится на один час — с 11:00 до 12:00 по местному времени. Также проезжая часть будет перекрыта в обоих направлениях во вторник, 2 апреля, — с 11:00 до 13:00.

Как пояснили в мэрии, на мосту, ремонт которого осуществляется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги», будут проводиться геодезические работы.

Одна полоса движения в указанный период будет доступна для проезда автомобилей экстренных служб (полиция, МЧС, пожарные, скорая, аварийная).

Смотрим, как демонтируют арку старого Бельского моста в Уфе
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#Общество#Уфа#Администрация Уфы#Ограничение движения#Азамат Нухов#Шакшинский мост
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