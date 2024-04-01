Под водой, на земле и в воздухе: итоги третьего дня поиска пропавших в Уфе мальчиков

Posted Сегодня, 14:20
Published Сегодня, 14:20
Modified Сегодня, 14:22
Updated Сегодня, 14:22
Спасатели МЧС России проводили обследование вдоль берега и задействовали для этого судно на воздушной подушке. Также поиски велись на острове Сафроновский. Там проводятся поисково-водолазные работы, планируется распиливать лед.
Более 7,5 тысячи «квадратов» акватории Белой осмотрели водолазы. Еще восемь километров изучали с помощью сонара Panoptix — на двух перспективных точках ничего не нашли.
Добровольцы вместе с правоохранительными органами обследуют территорию. В волонтерскую группу вошли 211 человек.
Для помощи в проводимых мероприятиях идет мониторинг с помощью беспилотного летательного аппарата. Власти заверили, что делается все, чтобы найти несовершеннолетних.
Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки у лагеря «Чайка». Мать первого ребенка заявляла СМИ, что детей могут где-то удерживать насильно.