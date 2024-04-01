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Published Сегодня, 14:20

Modified Сегодня, 14:22

Updated Сегодня, 14:22

Под водой, на земле и в воздухе: итоги третьего дня поиска пропавших в Уфе мальчиков

Под водой, на земле и в воздухе: итоги третьего дня поиска пропавших в Уфе мальчиков

1 апреля 2024, 14:20
Фото: МЧС по РБ
В МЧС по Башкортостану и госкомитете региона по ЧС сообщили, как прошли третьи сутки после пропажи школьников в Уфе. Детей 13 и 14 лет продолжают искать в столице республике.
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Дети

Спасатели МЧС России проводили обследование вдоль берега и задействовали для этого судно на воздушной подушке. Также поиски велись на острове Сафроновский. Там проводятся поисково-водолазные работы, планируется распиливать лед.

Более 7,5 тысячи «квадратов» акватории Белой осмотрели водолазы. Еще восемь километров изучали с помощью сонара Panoptix — на двух перспективных точках ничего не нашли.

Фото: МЧС по РБ

Добровольцы вместе с правоохранительными органами обследуют территорию. В волонтерскую группу вошли 211 человек.

Для помощи в проводимых мероприятиях идет мониторинг с помощью беспилотного летательного аппарата. Власти заверили, что делается все, чтобы найти несовершеннолетних.

Напомним, 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки у лагеря «Чайка». Мать первого ребенка заявляла СМИ, что детей могут где-то удерживать насильно.

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#Происшествия#Уфа#Дети#Пропавшие#МЧС Башкирии#Марина Шорина
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