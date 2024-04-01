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Posted Сегодня, 04:17

Published Сегодня, 04:17

Modified Сегодня, 04:21

Updated Сегодня, 04:21

Известны категории льготников в Башкирии могут бесплатно получить землю под ИЖС

Названы категории граждан, которые могут получить земельные участки в Башкирии

1 апреля 2024, 04:17
Фото: 1MI

Известны категории льготников в Башкирии могут бесплатно получить землю под ИЖС

Получить земли в Иглинском районе Башкирии могут две категории граждан-льготников, следует из информации на сайте Минземлеимущества.

В Башкирии под индивидуальное жилищное строительство отдадут земли в Иглинском районе Башкирии: в селе Алаторка и Калтыманово. Данные земельные участки предназначены для льготных категорий граждан.

В данном случае получить землю могут как отдельные граждане, так и семьи. Отмечается, что две категории льготников: многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут получить вместо участка единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей.

Ранее Mkset сообщал, что В Уфе изымут земельный участок, жилые и нежилые учреждения в многоквартирном доме адресу ул. Ак-Идель, 2В в Нижегородке. Дом в 2021 году был признан аварийным и подлежащим сносу.

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