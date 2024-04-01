Названы категории граждан, которые могут получить земельные участки в Башкирии

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:21
Updated Сегодня, 04:21
В Башкирии под индивидуальное жилищное строительство отдадут земли в Иглинском районе Башкирии: в селе Алаторка и Калтыманово. Данные земельные участки предназначены для льготных категорий граждан.
В данном случае получить землю могут как отдельные граждане, так и семьи. Отмечается, что две категории льготников: многодетные семьи и семьи с детьми-инвалидами могут получить вместо участка единовременную выплату в размере 250 тысяч рублей.
Ранее Mkset сообщал, что В Уфе изымут земельный участок, жилые и нежилые учреждения в многоквартирном доме адресу ул. Ак-Идель, 2В в Нижегородке. Дом в 2021 году был признан аварийным и подлежащим сносу.