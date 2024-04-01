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Published Сегодня, 05:22

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На благоустройство этно-деревни в центре Уфы выделят 12,2 млн рублей

На благоустройство этно-деревни в центре Уфы выделят 12,2 млн рублей

1 апреля 2024, 05:22
Фото: Пресс-служба администрации Уфы.
Власти Уфы намерены обновить этно-деревню на пересечении улиц М. Карима и Чернышевского, сообщает пресс-служба администрации Уфы.

На благоустройство этно-деревни на пересечении улиц М. Карима и Чернышевского власти Уфы выделят 12,2 млн рублей. В рамках благоустройства на территории этно-деревни планируется установить малые архитектурные формы и наружное освещение, а также провести озеленение территории.

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Напомним, ранее стало известно, что по улице Революционной в Уфе планируется разбить новый сквер. Сметная стоимость объекта составит порядка 12 млн рублей. Новое место отдыха создадут неподалеку от кольца Центрального рынка, на том месте, где сейчас обширное парковочное пространство.

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