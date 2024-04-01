На благоустройство этно-деревни в центре Уфы выделят 12,2 млн рублей

На благоустройство этно-деревни на пересечении улиц М. Карима и Чернышевского власти Уфы выделят 12,2 млн рублей. В рамках благоустройства на территории этно-деревни планируется установить малые архитектурные формы и наружное освещение, а также провести озеленение территории.