Месяц пролежала в квартире: скончалась экс-участница «Дома 2» из Уфы

Posted Сегодня, 03:49
Published Сегодня, 03:49
Modified Сегодня, 03:58
Updated Сегодня, 03:58
По информации издания, бездыханное тело девушки пролежало в квартире 41 день. Соседи начали жаловаться на неприятный запах и вызвали МЧС, спасатели взломали дверь, после чего обнаружили Кпадону без признаков жизни.
Информацию о смерти звезды телешоу также подтвердила другая бывшая участница проекта Алиса Устиненко. Она рассказала, что Кпадону скончалась практически сразу после операции по удалению опухоли.
Либерж Кпадону родилась в Санкт-Петебурге в 1987 году. Ее семья переехала в Уфу, когда будущей телезвезде было 14 лет.