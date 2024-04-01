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Published Сегодня, 03:49

Modified Сегодня, 03:58

Updated Сегодня, 03:58

Экс-участница «Дома 2» из Уфы скончалась после операции

Месяц пролежала в квартире: скончалась экс-участница «Дома 2» из Уфы

1 апреля 2024, 03:49
Фото: соцсети Либерж Кпадону

Экс-участница «Дома 2» из Уфы скончалась после операции

После операции по удалению опухоли скончалась Либерж Кпадону — бывшая участница телепроекта «Дом 2». Об этом сообщает Starhit.

По информации издания, бездыханное тело девушки пролежало в квартире 41 день. Соседи начали жаловаться на неприятный запах и вызвали МЧС, спасатели взломали дверь, после чего обнаружили Кпадону без признаков жизни.

Информацию о смерти звезды телешоу также подтвердила другая бывшая участница проекта Алиса Устиненко. Она рассказала, что Кпадону скончалась практически сразу после операции по удалению опухоли.

Либерж Кпадону родилась в Санкт-Петебурге в 1987 году. Ее семья переехала в Уфу, когда будущей телезвезде было 14 лет.

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#Уфа#МЧС#Смерть#Операция#Либерж Кпадону
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