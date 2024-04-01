Ледоход в Башкирии начнется раньше обычного

Вскрытие рек бассейна реки Белой в Башкирии в этом году ожидается раньше среднемноголетних значений на 2-4 дня. По мнению специалистов, ледоход уже на этой неделе уже начнется на реке Уфа в районе Шакши. Предполагаемые даты — с 1 по 7 апреля.