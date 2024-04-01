Ледоход в Башкирии начнется раньше обычного

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Вскрытие рек бассейна реки Белой в Башкирии в этом году ожидается раньше среднемноголетних значений на 2-4 дня. По мнению специалистов, ледоход уже на этой неделе уже начнется на реке Уфа в районе Шакши. Предполагаемые даты — с 1 по 7 апреля.
Лед на реке Белой тронется уже в период со 2 по 8 апреля. Также в зависимости от участка лёд постепенно начнет вскрываться на реках Сим, Юрюзань, Лемеза, Дема и Ай в период с 4 по 7 апреля.
Отмечается, что на малых степных реках процесс разрушения льда может сопровождаться заторами с резкими подъемами уровней воды. При заторах ожидается прохождение максимальных уровней воды и выход воды на пойму, возможны подтопления пониженных прибрежных участков населенных пунктов в бассейнах рек.
Ранее синоптики спрогнозировали активное снеготаяние на территории Башкирии в период с 27 по 29 марта снеготаяние на малых степных и горных реках, возможны резкие подъемы уровней воды. В связи с этим вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики.
Как заявили ранее власти региона, весной 2024 года ожидается полноводный паводок. На вопросы Mkset о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку в эксклюзивном интервью рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.