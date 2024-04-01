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Published Сегодня, 10:45

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Ледоход на реке Белой в Башкирии начнется в период с 1 по 7 апреля

Ледоход в Башкирии начнется раньше обычного

1 апреля 2024, 10:45
Фото: 1MI

Ледоход на реке Белой в Башкирии начнется в период с 1 по 7 апреля

Многие реки начнут вскрываться ото льда уже на этой неделе, сообщает Башгидрометцентр.

Вскрытие рек бассейна реки Белой в Башкирии в этом году ожидается раньше среднемноголетних значений на 2-4 дня. По мнению специалистов, ледоход уже на этой неделе уже начнется на реке Уфа в районе Шакши. Предполагаемые даты — с 1 по 7 апреля.

Лед на реке Белой тронется уже в период со 2 по 8 апреля. Также в зависимости от участка лёд постепенно начнет вскрываться на реках Сим, Юрюзань, Лемеза, Дема и Ай в период с 4 по 7 апреля.

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Отмечается, что на малых степных реках процесс разрушения льда может сопровождаться заторами с резкими подъемами уровней воды. При заторах ожидается прохождение максимальных уровней воды и выход воды на пойму, возможны подтопления пониженных прибрежных участков населенных пунктов в бассейнах рек.

Ранее синоптики спрогнозировали активное снеготаяние на территории Башкирии в период с 27 по 29 марта снеготаяние на малых степных и горных реках, возможны резкие подъемы уровней воды. В связи с этим вероятны подтопления талыми водами пониженных участков населенных пунктов республики.

Как заявили ранее власти региона, весной 2024 года ожидается полноводный паводок. На вопросы Mkset о том, какие районы наиболее подвержены риску подтопления и как подготовиться к паводку в эксклюзивном интервью рассказал и. о. председателя Госкомитета РБ по чрезвычайным ситуациям Кирилл Первов.

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