Как будет выглядет школа №23 после реконструкции в Уфе

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
Modified Сегодня, 16:51
Updated Сегодня, 16:51
По словам градоначальника, с помощью поддержки главы Башкирии Радия Хабирова работы начались. Их завершат до конца 2025 года.
Проект предполагает снос существующего здания 1969 года. Из-за стесненных условий участка здание спроектировали в форме буквы Г. Так удалось разместить спортивное ядро с беговыми дорожками, которого ранее не было.
Объект располагается на улице Николая Дмитриева. В высоту школа будет пятиэтажной. На масштабную реконструкцию дали полмиллиарда рублей.