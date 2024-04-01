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Published Сегодня, 16:27

Modified Сегодня, 16:51

Updated Сегодня, 16:51

Уфимскую школу снесут и заново отстроят

Как будет выглядет школа №23 после реконструкции в Уфе

1 апреля 2024, 16:27
Фото: Ратмир Мавлиев

Уфимскую школу снесут и заново отстроят

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев показал рендеры, как будет выглядеть школа №23 после масштабной реконструкции. Здание учебного заведения снесут и заново отстроят.

По словам градоначальника, с помощью поддержки главы Башкирии Радия Хабирова работы начались. Их завершат до конца 2025 года.

Фото: Ратмир Мавлиев

Проект предполагает снос существующего здания 1969 года. Из-за стесненных условий участка здание спроектировали в форме буквы Г. Так удалось разместить спортивное ядро с беговыми дорожками, которого ранее не было.

Объект располагается на улице Николая Дмитриева. В высоту школа будет пятиэтажной. На масштабную реконструкцию дали полмиллиарда рублей.

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#Общество#Уфа#Реконструкция#Радий Хабиров#Ратмир Мавлиев#Школы#Марина Шорина
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