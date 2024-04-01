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Published Сегодня, 09:32

Modified Сегодня, 09:35

Updated Сегодня, 09:35

Школу в Уфе оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за драки между учащимися

Дракой школьников в Уфе заинтересовалась прокуратура

1 апреля 2024, 09:32
Фото: 1MI

Школу в Уфе оштрафовали на 50 тыс. рублей из-за драки между учащимися

С детьми ведется профилактическая работа, а в отношении их родителей возбуждено дело по статье о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию и содержанию несовершеннолетнего, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
Сюжет
Дети

Инцидент произошел в декабре 2023 года в одной из школ Советского района Уфы. Между двумя подростками произошел конфликт, вскоре переросший в драку с участием еще нескольких учащихся. В результате четверо несовершеннолетних оскорбляли и применяли силу к своему сверстнику. Отмечается, что один из участников изначального конфликта в данной школе не учился.

Проверка показала, что указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей персоналом учреждения. школа в связи с этим получил штраф в размере 50 тыс. рублей.

Кроме того, в адрес главы районной администрации внесено представление с требованием принять дополнительные меры по недопущению подобных фактов впредь, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновные должностные лица наказаны в дисциплинарном порядке.

#Общество#Происшествия#Город#Дети#Прокуратура Башкирии#Школа#Драка#Подростки#Азамат Нухов#Родители#Штраф
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