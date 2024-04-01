Дракой школьников в Уфе заинтересовалась прокуратура

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:35
Updated Сегодня, 09:35
Инцидент произошел в декабре 2023 года в одной из школ Советского района Уфы. Между двумя подростками произошел конфликт, вскоре переросший в драку с участием еще нескольких учащихся. В результате четверо несовершеннолетних оскорбляли и применяли силу к своему сверстнику. Отмечается, что один из участников изначального конфликта в данной школе не учился.
Проверка показала, что указанное стало возможным в результате ненадлежащего исполнения должностных обязанностей персоналом учреждения. школа в связи с этим получил штраф в размере 50 тыс. рублей.
Кроме того, в адрес главы районной администрации внесено представление с требованием принять дополнительные меры по недопущению подобных фактов впредь, по результатам рассмотрения акта прокурорского реагирования виновные должностные лица наказаны в дисциплинарном порядке.