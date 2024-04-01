Дракой школьников в Уфе заинтересовалась прокуратура

Инцидент произошел в декабре 2023 года в одной из школ Советского района Уфы. Между двумя подростками произошел конфликт, вскоре переросший в драку с участием еще нескольких учащихся. В результате четверо несовершеннолетних оскорбляли и применяли силу к своему сверстнику. Отмечается, что один из участников изначального конфликта в данной школе не учился.