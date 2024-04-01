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Published Сегодня, 12:14

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

Холодное водоснабжение с 1 по 7 апреля отключат в нескольких районах Уфы

Десятки жилых домов останутся без холодной воды в Уфе

1 апреля 2024, 12:14
Фото: 1MI

Холодное водоснабжение с 1 по 7 апреля отключат в нескольких районах Уфы

В период с 1 по 7 апреля «Уфаводоканал» запланировал проведение работ, связанных с отключением холодной воды у потребителей. Отключение затронут десятки домов в разных районах города.

Так, во вторник, 2 апреля, холодное водоснабжение в период с 10.30 до 20.30 отключат домах №3, №5, №9, №11, №13, №15 по ул. 50 лет СССР и в доме №44/2 по ул. Зорге. В указанное на водопроводной линия по Ду-300 мм пройдут работы по замене запорной арматуры и устранения повреждения.

В среду, 3 апреля, в период с 11.00 до 21.00 для врезки вновь построенного водопровода отключается водопроводная линия Ду-315 мм. В связи с этим холодной воды не будет у жителей домов №47, №53, №55/1, №53а, №55а, №62 по ул. Гоголя, а также дома №29 и №31 по ул. Коммунистической. Кроме того, холодной воды в указанный период не будет в здании Башгосфилармонии.

В четверг, 4 апреля, в период с 10.00 до 18.00 отключается водопроводная линия Ду-200 мм по ул. Транспортная, 50-50/3 для замены запорной арматуры (задвижек).

Также в этот день отключается водопроводная линия Ду-300 мм по ул. Лесопарковый проезд для подключения вновь построенного водопровода. В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах №76 и №71а по улице Зорге и доме №77/2 на проспекте Октября с 10:30 до 20:30.

Аварию, оставившую без воды жителей центра Уфы, прокомментировали «Уфаводоканал»
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#Общество#Город#Уфа#Водоснабжение#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Уфаводоканал#Вода
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