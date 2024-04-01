Десятки жилых домов останутся без холодной воды в Уфе

В среду, 3 апреля, в период с 11.00 до 21.00 для врезки вновь построенного водопровода отключается водопроводная линия Ду-315 мм. В связи с этим холодной воды не будет у жителей домов №47, №53, №55/1, №53а, №55а, №62 по ул. Гоголя, а также дома №29 и №31 по ул. Коммунистической. Кроме того, холодной воды в указанный период не будет в здании Башгосфилармонии.