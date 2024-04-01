Десятки жилых домов останутся без холодной воды в Уфе

Posted Сегодня, 12:14
Published Сегодня, 12:14
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Так, во вторник, 2 апреля, холодное водоснабжение в период с 10.30 до 20.30 отключат домах №3, №5, №9, №11, №13, №15 по ул. 50 лет СССР и в доме №44/2 по ул. Зорге. В указанное на водопроводной линия по Ду-300 мм пройдут работы по замене запорной арматуры и устранения повреждения.
В среду, 3 апреля, в период с 11.00 до 21.00 для врезки вновь построенного водопровода отключается водопроводная линия Ду-315 мм. В связи с этим холодной воды не будет у жителей домов №47, №53, №55/1, №53а, №55а, №62 по ул. Гоголя, а также дома №29 и №31 по ул. Коммунистической. Кроме того, холодной воды в указанный период не будет в здании Башгосфилармонии.
В четверг, 4 апреля, в период с 10.00 до 18.00 отключается водопроводная линия Ду-200 мм по ул. Транспортная, 50-50/3 для замены запорной арматуры (задвижек).
Также в этот день отключается водопроводная линия Ду-300 мм по ул. Лесопарковый проезд для подключения вновь построенного водопровода. В связи с этим холодное водоснабжение будет отсутствовать в домах №76 и №71а по улице Зорге и доме №77/2 на проспекте Октября с 10:30 до 20:30.