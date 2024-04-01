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Published Сегодня, 05:30

Modified Сегодня, 05:48

Updated Сегодня, 05:48

Бастрыкин будет следить за ходом расследования о пропажи двух школьников из Уфы

Дело о пропаже двух уфимских подростков взял на контроль Бастрыкин

1 апреля 2024, 05:30
Фото: 1MI

Бастрыкин будет следить за ходом расследования о пропажи двух школьников из Уфы

Поиски подростков продолжаются третьи сутки.

Следственный комитет России заинтересовался ситуацией исчезновения 14-летнего Дамира и 13-летнего Павла из Башкирии, запросив данные о ходе расследования. Также Председатель СК Александр Бастрыкин передал поручение руководителю республиканского следственного комитета Владимиру Архангельскому докладывать о том, как продвигаются поиски и о новых установленных обстоятельствах дела.

Напомним, что накануне появились первые зацепки, в ходе осмотра территорий в уфимском лесу нашли ранцы ребят. На сегодняшний момент в процессе поисковых работ задействованы как минимум 170 человек, в том числе и водолазы.

#Уфа#Новости Башкирии#Инна Горина
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