Дело о пропаже двух уфимских подростков взял на контроль Бастрыкин

Posted Сегодня, 05:30
Published Сегодня, 05:30
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Updated Сегодня, 05:48
Следственный комитет России заинтересовался ситуацией исчезновения 14-летнего Дамира и 13-летнего Павла из Башкирии, запросив данные о ходе расследования. Также Председатель СК Александр Бастрыкин передал поручение руководителю республиканского следственного комитета Владимиру Архангельскому докладывать о том, как продвигаются поиски и о новых установленных обстоятельствах дела.
Напомним, что накануне появились первые зацепки, в ходе осмотра территорий в уфимском лесу нашли ранцы ребят. На сегодняшний момент в процессе поисковых работ задействованы как минимум 170 человек, в том числе и водолазы.