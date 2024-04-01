Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Сегодня, 1 апреля, температура воздуха в регионе составит +4, +9°. Ветер умеренный, южного направления.
2 апреля пройдет без осадков, ветер умеренный юго-западный. Ночью похолодает до -2, +3°, днем столбик термометра окажется на отметке +10, +15°.
3 апреля также без существенных осадков, ветер по-прежнему юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, +6°, днем +10, +15°.
Как сообщали синоптики ранее, со 2 по 5 апреля в регионе ожидается аномальная теплая погода — среднесуточная температура воздуха окажется на 3-7° выше нормы.
«Температура воздуха будет повышаться ночью до 0, +5°, днем до +10, +15°. Ожидается активное снеготаяние. Начиная с 03 по 07 апреля, ожидается вскрытие степных рек. Процесс разрушения льда на малых степных реках возможно будет сопровождаться заторами с резкими подъемами уровней воды», — гласят данные Башгидрометцентра.