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Published Сегодня, 03:36

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Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления

Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления

1 апреля 2024, 03:36
Фото: FreePik
Синоптики Башгидрометцентра рассказали, какой будет погода в начале первой рабочей недели апреля.

Сегодня, 1 апреля, температура воздуха в регионе составит +4, +9°. Ветер умеренный, южного направления.

2 апреля пройдет без осадков, ветер умеренный юго-западный. Ночью похолодает до -2, +3°, днем столбик термометра окажется на отметке +10, +15°.

3 апреля также без существенных осадков, ветер по-прежнему юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит +1, +6°, днем +10, +15°.

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Как сообщали синоптики ранее, со 2 по 5 апреля в регионе ожидается аномальная теплая погода — среднесуточная температура воздуха окажется на 3-7° выше нормы.

«Температура воздуха будет повышаться ночью до 0, +5°, днем до +10, +15°. Ожидается активное снеготаяние. Начиная с 03 по 07 апреля, ожидается вскрытие степных рек. Процесс разрушения льда на малых степных реках возможно будет сопровождаться заторами с резкими подъемами уровней воды», — гласят данные Башгидрометцентра.

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#Башкирия#Уфа#Паводок#Погода#Природа#Аномальное тепло
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