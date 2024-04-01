Апрель в Башкирии начнется с аномального потепления

«Температура воздуха будет повышаться ночью до 0, +5°, днем до +10, +15°. Ожидается активное снеготаяние. Начиная с 03 по 07 апреля, ожидается вскрытие степных рек. Процесс разрушения льда на малых степных реках возможно будет сопровождаться заторами с резкими подъемами уровней воды», — гласят данные Башгидрометцентра.