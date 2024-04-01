Аномальное потепление, мёд за миллион рублей и шокирующая смерть телезвезды из Уфы

По данным синоптиков, вскрытие рек бассейна реки Белой в Башкирии в этом году ожидается раньше среднемноголетних значений на 2-4 дня. По мнению специалистов, ледоход уже на этой неделе уже начнется на реке Уфа в районе Шакши. Предполагаемые даты — с 1 по 7 апреля. Лед на реке Белой тронется уже в период со 2 по 8 апреля. Также в зависимости от участка лёд постепенно начнет вскрываться на реках Сим, Юрюзань, Лемеза, Дема и Ай в период с 4 по 7 апреля.