Аномальное потепление, мёд за миллион рублей и шокирующая смерть телезвезды из Уфы

Posted Сегодня, 13:09
Published Сегодня, 13:09
Modified Сегодня, 13:11
Updated Сегодня, 13:11
Сегодня стало известно, что спустя почти две недели поисков было решение о прекращении спасательной операции на руднике «Пионер» в Амурской области, где искали 13 шахтеров, пятеро из которых — уроженцы Башкирии. Результаты бурения показали, что выработки, где могли находиться горняки, заполнены горной массой и водой.
Меж тем поиски пропавших ранее в Уфе подростков продолжаются. 14-летний Дамир Адигамов и 13-летний Павел Паличев пропали после прогулки в окрестностях оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы. Как сообщили Mkset в пресс-службе УГЗ Уфы, водолазы Поисково-спасательного отряда проводят в настоящее время водолазные поиски в реке Белой. Также в поисковых мероприятиях используется аэролодка УГЗ г. Уфы, судно на воздушной подушке МЧС России.
По ул. Бехтерева в Уфе произошло сползание грунта в овраг. Осмотреть место обрушения почвы выехала бригада МЧС. Отмечается, что в зоне осыпания находятся гаражи. В связи с данной ситуацией запланировано выездное совещание, по окончании которого будет принято решение о принятии дальнейших мер.
После операции по удалению опухоли скончалась бывшая участница телепроекта «Дом 2» из Уфы — Либерж Кпадону. Сообщается, что бездыханное тело девушки пролежало в квартире 41 день. Соседи начали жаловаться на неприятный запах и вызвали МЧС, спасатели взломали дверь, после чего обнаружили Кпадону без признаков жизни.
Синоптики прогнозируют аномальное потепление в начале апреля. Так, уже во вторник, 2 апреля столбики термометров в Башкирии покажут до +15 градусов Цельсия. С установлением плюсовых температур таяние снега и льда значительно ускорилось, приближая тем самым весенний паводок. К примеру, за сутки уровень воды в реке Кармасан поднялся на 48 см, а на реке Каряка — до 37 см.
По данным синоптиков, вскрытие рек бассейна реки Белой в Башкирии в этом году ожидается раньше среднемноголетних значений на 2-4 дня. По мнению специалистов, ледоход уже на этой неделе уже начнется на реке Уфа в районе Шакши. Предполагаемые даты — с 1 по 7 апреля. Лед на реке Белой тронется уже в период со 2 по 8 апреля. Также в зависимости от участка лёд постепенно начнет вскрываться на реках Сим, Юрюзань, Лемеза, Дема и Ай в период с 4 по 7 апреля.
В Башкирии ищут поставщика сувенирной продукции — мёда урожая, собранного ранее 2023 года. На эти цели из регионального бюджета выделят 1 млн рублей. Заказчиком выступает Хозяйственное управление Башкирии (ГКУ РБ ХОЗУ). Поставщик должен будет предоставить 11 видов продукции. Стоимость меда варьируется в зависимости от вида.