Жители деревни в Башкирии могут быть отрезанными от мира из-за затопления моста

Мост над Дёмой соединяет деревню Кучумово и окрестные сёла и деревни с дорогой 80К-011, которая, в свою очередь, является трассой регионального значения, соединяющей трассу М5 «Урал», рабочий посёлок Чишмы, город Давлеканово, село Раевский и другие населённые пункты. По словам Ришата Мансурова, эта артерия вскоре может перестать работать, потому что половодье приведёт к затоплению моста. В этой ситуации чиновник просит граждан воздержаться от попыток проехать по затопленному сооружению на автомобиле. О том, когда река Дёма вернётся в прежнее русло, глава администрации сказать не может.