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Published Сегодня, 12:45

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Updated Сегодня, 12:47

Жителей деревни Башкирии предупредили о затоплении моста

Жители деревни в Башкирии могут быть отрезанными от мира из-за затопления моста

31 марта 2024, 12:45

Жителей деревни Башкирии предупредили о затоплении моста

Граждане недовольны состоянием дорожного сообщения в Чишминском районе.

Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров сообщил о том, что мост над рекой Дёма может вскоре оказаться под водой. Причина этому — весенний паводок.

Мост над Дёмой соединяет деревню Кучумово и окрестные сёла и деревни с дорогой 80К-011, которая, в свою очередь, является трассой регионального значения, соединяющей трассу М5 «Урал», рабочий посёлок Чишмы, город Давлеканово, село Раевский и другие населённые пункты. По словам Ришата Мансурова, эта артерия вскоре может перестать работать, потому что половодье приведёт к затоплению моста. В этой ситуации чиновник просит граждан воздержаться от попыток проехать по затопленному сооружению на автомобиле. О том, когда река Дёма вернётся в прежнее русло, глава администрации сказать не может.

Ограничение может привести к недовольству местных жителей. Дина К., комментируя запись господина Мансурова, заявила, что новый построенный мост не исправил ситуацию — Кучумовка и Александровка остаются «отрезанными от цивилизации».

— Уважаемый глава, как люди должны добираться до «большой дороги» в случае необходимости? — Дина К.

Существующая объездная дорога не предназначена для легковых автомобилей, считает гражданка, ведь её могут преодолеть в осенний и весенний периоды лишь тракторы и внедорожники. По её мнению, просьбы граждан наладить дорожное сообщение с деревнями игнорируются.

В Башкирии на месте снесённого моста построили новый. Прежний смыло бурным потоком
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#Общество#Паводок#Дороги#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Чишминский район
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