Жители деревни в Башкирии могут быть отрезанными от мира из-за затопления моста

Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
Глава администрации Чишминского района Ришат Мансуров сообщил о том, что мост над рекой Дёма может вскоре оказаться под водой. Причина этому — весенний паводок.
Мост над Дёмой соединяет деревню Кучумово и окрестные сёла и деревни с дорогой 80К-011, которая, в свою очередь, является трассой регионального значения, соединяющей трассу М5 «Урал», рабочий посёлок Чишмы, город Давлеканово, село Раевский и другие населённые пункты. По словам Ришата Мансурова, эта артерия вскоре может перестать работать, потому что половодье приведёт к затоплению моста. В этой ситуации чиновник просит граждан воздержаться от попыток проехать по затопленному сооружению на автомобиле. О том, когда река Дёма вернётся в прежнее русло, глава администрации сказать не может.
Ограничение может привести к недовольству местных жителей. Дина К., комментируя запись господина Мансурова, заявила, что новый построенный мост не исправил ситуацию — Кучумовка и Александровка остаются «отрезанными от цивилизации».
— Уважаемый глава, как люди должны добираться до «большой дороги» в случае необходимости? — Дина К.
Существующая объездная дорога не предназначена для легковых автомобилей, считает гражданка, ведь её могут преодолеть в осенний и весенний периоды лишь тракторы и внедорожники. По её мнению, просьбы граждан наладить дорожное сообщение с деревнями игнорируются.