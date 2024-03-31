Власти города в Башкирии отреагировали на могильный крест на дороге

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
Власти города Туймазы обратили внимание на сообщения об акции жителей города. Напомним, недовольные качеством дорог на улице Гагарина, граждане установили на яме посреди улицы могильный крест с предупреждением для водителей.
Как передали в редакцию Mkset.ru источники из администрации Туймазов, районные власти отреагировали на жалобу горожан ещё 28 марта.
— Как только появилась жалоба (это было в четверг), район отреагировал, и эту яму временно залатали.
Произвести капитальный ремонт, сообщили нам, мешают погодные условия. Источник передал, что ответственные службы ждут, когда установится благоприятная погода. Это должно позволить произвести капитальный «ямочный ремонт» с использованием асфальта.
Жалобу на состояние дорог властям отправили также жители Нефтекамска. В комментариях к записи Радии Хабирова они рассказали, что население села в составе города «не видело хороших дорог 300 лет».