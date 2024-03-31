mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Власти отреагировали на крест, установленный на дорожной яме в Башкирии

Власти города в Башкирии отреагировали на могильный крест на дороге

31 марта 2024, 10:35
Фото: 1MI

Власти отреагировали на крест, установленный на дорожной яме в Башкирии

В администрации обещают произвести капитальный ремонт в наступлением тёплых деньков.

Власти города Туймазы обратили внимание на сообщения об акции жителей города. Напомним, недовольные качеством дорог на улице Гагарина, граждане установили на яме посреди улицы могильный крест с предупреждением для водителей.

В башкирском городе установили могильный крест на дорожной яме
Узнать подробнее

Как передали в редакцию Mkset.ru источники из администрации Туймазов, районные власти отреагировали на жалобу горожан ещё 28 марта.

— Как только появилась жалоба (это было в четверг), район отреагировал, и эту яму временно залатали.

Произвести капитальный ремонт, сообщили нам, мешают погодные условия. Источник передал, что ответственные службы ждут, когда установится благоприятная погода. Это должно позволить произвести капитальный «ямочный ремонт» с использованием асфальта.

Жалобу на состояние дорог властям отправили также жители Нефтекамска. В комментариях к записи Радии Хабирова они рассказали, что население села в составе города «не видело хороших дорог 300 лет».

Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
Узнать подробнее
#Общество#Город#Дороги#Новости Башкирии#Туймазы#Идэль Гумеров#Туймазинский район
Подпишитесь
Спасатели «прочёсывают» лес в поисках пропавших подростков из Уфы
Сегодня, 11:06
На СВО погиб боец спецназа ГРУ из Башкирии
Сегодня, 10:58
Спасатели-водолазы обследовали тысячи квадратных метров под водой в поисках детей
Сегодня, 09:06
Операция по спасению горняков из Башкирии: что известно на данный момент
Сегодня, 08:41
Появилась первая зацепка: в МЧС рассказали о поиске пропавших в Уфе подростков
Сегодня, 07:29
"