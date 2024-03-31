В Уфе вновь перекроют важнейшую транспортную артерию

Posted Сегодня, 07:37
Published Сегодня, 07:37
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
В Уфе на 4 месяца будет ограничено движение по проспекту Салавата Юлаева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Перекрытие коснётся крайней правой и крайней левой полос «Салаватки», длина участка перекрытия составит 80 метров. Ограничения затронут движение в обоих направлениях — на север и на юг.
Речь идёт об участке под путепроводом в створе улицы Города Галле. В мэрии добавили, что по вышеназванному участку невозможно будет проехать с 1 апреля по 1 августа 2024 года.