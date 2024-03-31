mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:37

Published Сегодня, 07:37

Modified Сегодня, 07:39

Updated Сегодня, 07:39

Движение по одной из главных улиц Уфы будет перекрыто на 4 месяца

В Уфе вновь перекроют важнейшую транспортную артерию

31 марта 2024, 07:37
Фото: Идэль Гумеров / mkset.ru

Движение по одной из главных улиц Уфы будет перекрыто на 4 месяца

Ограничения будут введены уже в понедельник.

В Уфе на 4 месяца будет ограничено движение по проспекту Салавата Юлаева. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Перекрытие коснётся крайней правой и крайней левой полос «Салаватки», длина участка перекрытия составит 80 метров. Ограничения затронут движение в обоих направлениях — на север и на юг.

Речь идёт об участке под путепроводом в створе улицы Города Галле. В мэрии добавили, что по вышеназванному участку невозможно будет проехать с 1 апреля по 1 августа 2024 года.

Перекрытая из-за буровзрывных работ трасса М-5 в Башкирии вновь доступна для проезда
Узнать подробнее
#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Мэрия#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Срочно. В Уфе пропали два подростка
Сегодня, 06:56
Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
Сегодня, 05:37
Водитель «Башавтотранса» и сиделка: сколько рабочих погибло в Башкирии в марте
Сегодня, 04:45
Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:23
«Все погибли»: Глава района в Башкирии прокомментировал пожар, унёсший жизни 2 детей
Сегодня, 05:46
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта
29 марта, 10:11
"