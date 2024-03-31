В Уфе пропали два подростка

30 марта два школьника вышли из дома, но домой не вернулись. На связь они с тех пор не выходили. Пресс-служба МВД добавляет, что родителям дети сказали, что якобы будут гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы.