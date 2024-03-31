mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:56

Published Сегодня, 06:56

Modified Сегодня, 07:21

Updated Сегодня, 07:21

Два подростка из Уфы вышли из дома и не вернулись

В Уфе пропали два подростка

31 марта 2024, 06:56

Два подростка из Уфы вышли из дома и не вернулись

Спасатели готовятся к водолазным работам.

В Уфе разыскиваются тринадцатилетний Павел Паличев и четырнадцатилетний Дамир Адигамов. Об этом сообщают волонтёры поискового движения «Лиза Алерт».

30 марта два школьника вышли из дома, но домой не вернулись. На связь они с тех пор не выходили. Пресс-служба МВД добавляет, что родителям дети сказали, что якобы будут гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы.

Роста Павла составляет 150 см, телосложение — нормальное. Волосы у него русые, а глаза — карие. Он был одет в синюю куртку, зелёные штаны, синие сапоги и в зелёную шапку.

Дамир — ростом в 145 см, нормального телосложения, с тёмно-русым волосами и карими глазами. На нём были чёрная куртка, синие спортивные штаны и синие сапоги.

В настоящее время к поисковой операции приступили сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Они работают в лесу в районе 6-й пристани реки Белой. Прочёсан лесной массив, обследован берег реки. На данный момент идёт подготовка к водолазным работам.

Полиция просит сообщать известия о местонахождении ребят в ближайший отдел полиции. Также можно сообщить, если что либо известно, по телефонам: 8 (347) 279-39-02, 02 (102 — с мобильного), 8 (347) 279-32-92 (круглосуточный телефон доверия МВД).

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#Пропавший#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
Сегодня, 05:37
Водитель «Башавтотранса» и сиделка: сколько рабочих погибло в Башкирии в марте
Сегодня, 04:45
Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:23
«Все погибли»: Глава района в Башкирии прокомментировал пожар, унёсший жизни 2 детей
Сегодня, 05:46
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта
29 марта, 10:11
"