В Уфе пропали два подростка

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
В Уфе разыскиваются тринадцатилетний Павел Паличев и четырнадцатилетний Дамир Адигамов. Об этом сообщают волонтёры поискового движения «Лиза Алерт».
30 марта два школьника вышли из дома, но домой не вернулись. На связь они с тех пор не выходили. Пресс-служба МВД добавляет, что родителям дети сказали, что якобы будут гулять возле детского оздоровительного лагеря «Чайка» в Октябрьском районе Уфы.
Роста Павла составляет 150 см, телосложение — нормальное. Волосы у него русые, а глаза — карие. Он был одет в синюю куртку, зелёные штаны, синие сапоги и в зелёную шапку.
Дамир — ростом в 145 см, нормального телосложения, с тёмно-русым волосами и карими глазами. На нём были чёрная куртка, синие спортивные штаны и синие сапоги.
В настоящее время к поисковой операции приступили сотрудники Управления гражданской защиты Уфы. Они работают в лесу в районе 6-й пристани реки Белой. Прочёсан лесной массив, обследован берег реки. На данный момент идёт подготовка к водолазным работам.
Полиция просит сообщать известия о местонахождении ребят в ближайший отдел полиции. Также можно сообщить, если что либо известно, по телефонам: 8 (347) 279-39-02, 02 (102 — с мобильного), 8 (347) 279-32-92 (круглосуточный телефон доверия МВД).