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Жители Башкирии отчаялись из-за качества дорог, поставив могильный крест на яму

В башкирском городе установили могильный крест на дорожной яме

31 марта 2024, 08:51

Жители Башкирии отчаялись из-за качества дорог, поставив могильный крест на яму

Дорожная проблема в Туймазах тянется несколько лет.

Жители города Туймазы нашли оригинальный способ борьбы с плохим качеством дорог. Они установили деревянный могильный крест на яме посреди улицы. Об этом сообщает издание «Ufa1.ru».

На улице Гагарина на дорожном полотне зияет яма, которая заполнена талой водой. Местные жители, отчаявшиеся добиться ремонта дороги, решили помочь водителям избежать повреждения автомобилей. Для этого на яму установлен деревянный православный крест, а к нему прикреплена надпись:

— Будь осторожен. ЯМА. 29.03.24

«Ufa1.ru», ссылаясь на панорамы «Яндекс.Карт», подтверждает плохое качество дорог. Судя по всему, проблема тянется несколько лет — на снимках представлена картина 2020 года, когда улица Гагарина в Туймазах покрыта выбоинами, кочками и следами «ямочного ремонта».

Ранее на неудовлетворительное состояние дорог пожаловались жители села под Нефтекамском. Граждане утверждают, что населённый пункт не видел хороших дорог за всю 350-летнюю историю.

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#Общество#Город#Дороги#Новости Башкирии#Туймазы#Идэль Гумеров
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