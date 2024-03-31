В башкирском городе установили могильный крест на дорожной яме

«Ufa1.ru», ссылаясь на панорамы «Яндекс.Карт», подтверждает плохое качество дорог. Судя по всему, проблема тянется несколько лет — на снимках представлена картина 2020 года, когда улица Гагарина в Туймазах покрыта выбоинами, кочками и следами «ямочного ремонта».