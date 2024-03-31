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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Смертельный пожар в Белорецке, суд за фонтан в Уфе и исчезновение школьников

Смертельный пожар в Белорецке, суд за фонтан в Уфе и исчезновение школьников

31 марта 2024, 12:32
Главные события 31 марта — в дайджесте Mkset.ru.

В Уфе продолжаются поиски двоих школьников — Павла Паличева и Дамира Адигамова. Юноши 2010 года рождения отправились гулять, но не вернулись. Пока что комплекс мер, принятый поисковиками — кинологическое обследование, осмотр местности квадрокоптерами, исследование акватории Белой, участие сотен спасателей и волонтёров — не помогли найти мальчишек. Единственное, что удалось выявить — в лесу на правом берегу Белой нашлись два рюкзака Павла и Дамира. По факту исчезновения ребят возбуждено уголовное дело.

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В Белорецком районе сгорел жилой дом. Семья переехала в село Железнодорожный в мае 2023 года, а минувшей ночью погибла. Трагическая участь постигла 4 человек, в том числе — двоих детей. От бревенчатой бани и щитового дома остались лишь угли и пепелища.

В Кигинском районе похоронили электросварщика, погибшего на СВО. Мужчина родился в Усть-Катаве, затем переехал в Башкирию, на малую родину родителей. В 60 лет он отправился добровольцем на фронт, где и погиб. В уфимском дворце культуры «Моторостроитель» попрощались с бывшим бойцом спецназа ГРУ. Он был командиром взвода штурмовой роты.

Судьба фонтана и сквера возле Детской филармонии на проспекте Октября в Уфе приблизилась к разрешению. Во всяком случае, суд признал фонтан и скульптуру «Русалка» бесхозными. Это означает, что городские власти теперь смогут присвоить композицию себе и, возможно, благоустроить.

Фонтан возле Детской филармонии в Уфе может перейти в собственность городских властей
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Завтра в России начнётся призыв в Вооружённые силы. Войска должны набрать 150 тыс человек. Это будет первый призыв, в который попадут мужчины в возрасте от 27 до 30 лет.

#Общество#Происшествия#Город#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Идэль Гумеров
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