Смертельный пожар в Белорецке, суд за фонтан в Уфе и исчезновение школьников

В Кигинском районе похоронили электросварщика, погибшего на СВО. Мужчина родился в Усть-Катаве, затем переехал в Башкирию, на малую родину родителей. В 60 лет он отправился добровольцем на фронт, где и погиб. В уфимском дворце культуры «Моторостроитель» попрощались с бывшим бойцом спецназа ГРУ. Он был командиром взвода штурмовой роты.