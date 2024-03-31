Пропажа подростков в Уфе стала поводом для уголовного дела

Posted Сегодня, 12:11
Published Сегодня, 12:11
Modified Сегодня, 12:13
Updated Сегодня, 12:13
Следственный комитет обратил внимание на пропажу двоих подростков тринадцати и четырнадцати лет в Уфе. Возбуждено уголовное дело.
Павел Паличев и Дамир Адигамов вчера вечером пошли гулять к лагерю «Чайка», но домой не вернулись. Родители обратились к правоохранителям и волонтёрам поискового движения «Лиза Алерт», но на данный момент поиски не увенчались успехом.
Следователи Октябрьского района Уфы возбудили уголовное дело по факту исчезновения школьников. Несмотря на комплекс мер по поиску Павла и Дамира, включающий в себя использование квадрокоптеров, судов на воздушной подушке, прочёсывание леса и помощь волонтёров, спасателей, водолазов, неравнодушных граждан и правоохранителей, удалось выявить лишь одну зацепку — рюкзаки в лесу.
Сейчас в поисках также участвуют следователи и криминалисты. Руководитель следственного управления по Республике Башкортостан Владимир Архангельский взял ход расследования на личный контроль.
Следователи просят обратиться в следственное управление или в полицию, если вы обладаете информацией, которая поможет в поисках Павла и Дамира.
Телефонная линия следственного управления республики «Ребенок в опасности» — 8 (347) 273-99-88 (с мобильного — 123), органы МВД — 02 (102 — с мобильного).
Ранее эксперт Mkset.ru выразил предположение о том, что ребята могли утонуть в быстром течении Белой.