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Posted Сегодня, 12:11

Published Сегодня, 12:11

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

Из-за исчезновения двоих подростков в Уфе возбуждено уголовное дело

Пропажа подростков в Уфе стала поводом для уголовного дела

31 марта 2024, 12:11

Из-за исчезновения двоих подростков в Уфе возбуждено уголовное дело

Следователи также просят сообщить по телефонам горячей линии информацию, которая могла бы помочь в поисках ребят.

Следственный комитет обратил внимание на пропажу двоих подростков тринадцати и четырнадцати лет в Уфе. Возбуждено уголовное дело.

Павел Паличев и Дамир Адигамов вчера вечером пошли гулять к лагерю «Чайка», но домой не вернулись. Родители обратились к правоохранителям и волонтёрам поискового движения «Лиза Алерт», но на данный момент поиски не увенчались успехом.

В Уфе пропали два подростка
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Следователи Октябрьского района Уфы возбудили уголовное дело по факту исчезновения школьников. Несмотря на комплекс мер по поиску Павла и Дамира, включающий в себя использование квадрокоптеров, судов на воздушной подушке, прочёсывание леса и помощь волонтёров, спасателей, водолазов, неравнодушных граждан и правоохранителей, удалось выявить лишь одну зацепку — рюкзаки в лесу.

Сейчас в поисках также участвуют следователи и криминалисты. Руководитель следственного управления по Республике Башкортостан Владимир Архангельский взял ход расследования на личный контроль.

Следователи просят обратиться в следственное управление или в полицию, если вы обладаете информацией, которая поможет в поисках Павла и Дамира.

Телефонная линия следственного управления республики «Ребенок в опасности» — 8 (347) 273-99-88 (с мобильного — 123), органы МВД — 02 (102 — с мобильного).

Ранее эксперт Mkset.ru выразил предположение о том, что ребята могли утонуть в быстром течении Белой.

Эксперт: Потерявшиеся в Уфе подростки могли утонуть из-за сильного течения
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