Пропажа подростков в Уфе стала поводом для уголовного дела

Следователи Октябрьского района Уфы возбудили уголовное дело по факту исчезновения школьников. Несмотря на комплекс мер по поиску Павла и Дамира, включающий в себя использование квадрокоптеров, судов на воздушной подушке, прочёсывание леса и помощь волонтёров, спасателей, водолазов, неравнодушных граждан и правоохранителей, удалось выявить лишь одну зацепку — рюкзаки в лесу.