mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:29

Published Сегодня, 07:29

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Спасатели обнаружили портфели пропавших в Уфе школьников

Появилась первая зацепка: в МЧС рассказали о поиске пропавших в Уфе подростков

31 марта 2024, 07:29

Спасатели обнаружили портфели пропавших в Уфе школьников

В поисках задействованы более, чем 170 человек.

Сотрудники МЧС присоединились к поиску пропавших подростков из Уфы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Напомним, волонтёры движения «Лиза Алерт» сообщили о пропаже Павла Паличева и Дамира Адигамова. Они якобы сообщили родителям, что собираются гулять возле ДОЛ «Чайка» на улице Шафиева, но домой не вернулись.

В Уфе пропали два подростка
Узнать подробнее

Сообщение о пропаже людей поступило и к спасателям.

— В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация, что после занятий двое подростков 2010 г. р., не вернулись домой.

Выяснилось, что в процессе поиска в лесу возле 6-й пристани реки Белой были найдены портфели школьников. Вдоль берега реки работают суда на воздушной подушке.

В ведомстве добавили, что в поиске задействованы 170 человек. Поисковое движение «Лиза Алерт» сообщает об участии 32 добровольцев поискового отряда, а также сотрудников полиции, спасателей, неравнодушных местных жителей. Открытые участки местности осмотрены оператором БПЛА.

#Общество#Уфа#Новости Башкирии#МЧС#Пропавший#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Срочно. В Уфе пропали два подростка
Сегодня, 06:56
Жители села в Башкирии попросили Радия Хабирова отремонтировать дорогу
Сегодня, 05:37
Водитель «Башавтотранса» и сиделка: сколько рабочих погибло в Башкирии в марте
Сегодня, 04:45
Два ребёнка сгорели в пожаре в Башкирии
Сегодня, 04:23
«Все погибли»: Глава района в Башкирии прокомментировал пожар, унёсший жизни 2 детей
Сегодня, 05:46
Афиша на выходные: куда сходить в Уфе 30–31 марта
29 марта, 10:11
"