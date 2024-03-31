Появилась первая зацепка: в МЧС рассказали о поиске пропавших в Уфе подростков

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
Сотрудники МЧС присоединились к поиску пропавших подростков из Уфы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Напомним, волонтёры движения «Лиза Алерт» сообщили о пропаже Павла Паличева и Дамира Адигамова. Они якобы сообщили родителям, что собираются гулять возле ДОЛ «Чайка» на улице Шафиева, но домой не вернулись.
Сообщение о пропаже людей поступило и к спасателям.
— В Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан поступила информация, что после занятий двое подростков 2010 г. р., не вернулись домой.
Выяснилось, что в процессе поиска в лесу возле 6-й пристани реки Белой были найдены портфели школьников. Вдоль берега реки работают суда на воздушной подушке.
В ведомстве добавили, что в поиске задействованы 170 человек. Поисковое движение «Лиза Алерт» сообщает об участии 32 добровольцев поискового отряда, а также сотрудников полиции, спасателей, неравнодушных местных жителей. Открытые участки местности осмотрены оператором БПЛА.