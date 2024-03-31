Появилась первая зацепка: в МЧС рассказали о поиске пропавших в Уфе подростков

Напомним, волонтёры движения «Лиза Алерт» сообщили о пропаже Павла Паличева и Дамира Адигамова. Они якобы сообщили родителям, что собираются гулять возле ДОЛ «Чайка» на улице Шафиева, но домой не вернулись.