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Updated Сегодня, 05:14

Школьник из Уфы выиграл международную олимпиаду по математике

Одиннадцатиклассник из Уфы победил в международной олимпиаде по математике

31 марта 2024, 05:12
Фото: Радий Хабиров

Школьник из Уфы выиграл международную олимпиаду по математике

Юному математику пришлось соревноваться с представителями 11 стран.

Учащийся 11 класса из уфимского физико-математического лицея победил в Международной математической Олимпиаде. Об этом рассказал глава Башкортостана Радий Хабиров в соцсетях.

Олимпиада проходила в Туркменистане. Кроме хозяев первенства и россиян, в соревнованиях боролись начинающие математики из других стран — например, Ирана, Турции, Китая, Таджикистана, Беларуси и др (всего — 11 государств). Дмитрия Вылубкова, уфимского победителя, готовил к Олимпиаде Центр развития талантов «Аврора» (он имеет два филиала в Уфе — в центре и в Черниковке).

В рейтинге стран первое место на Олимпиаде (по количеству медалей) заняли российские математики, второе — представители КНР, третье — Туркменистана.

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#Общество#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Олимпиада#Туркменистан
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