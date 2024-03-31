Одиннадцатиклассник из Уфы победил в международной олимпиаде по математике

Олимпиада проходила в Туркменистане. Кроме хозяев первенства и россиян, в соревнованиях боролись начинающие математики из других стран — например, Ирана, Турции, Китая, Таджикистана, Беларуси и др (всего — 11 государств). Дмитрия Вылубкова, уфимского победителя, готовил к Олимпиаде Центр развития талантов «Аврора» (он имеет два филиала в Уфе — в центре и в Черниковке).