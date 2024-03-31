На СВО погиб боец спецназа ГРУ из Башкирии

Ринат Яушев родился 4 апреля 1986 года в Уфе. Он учился в гимназии №140 в Инорсе, после которой поступил в юридический колледж. Выпустившись из колледжа, он отправился служить по контракту в спецназ Главного управления разведки в Чечне.