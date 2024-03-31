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В Уфе простились с командиром взвода штурмовой роты, погибшим на СВО

На СВО погиб боец спецназа ГРУ из Башкирии

31 марта 2024, 10:58

В Уфе простились с командиром взвода штурмовой роты, погибшим на СВО

После окончания колледжа он отправился служить в Чечню, а затем работал в органах правопорядка.

30 марта в Дворце культуры «Машиностроитель» в Уфе прошла церемония прощания с младшим лейтенантом Ринатом Яушевым, павшим на СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района.

Ринат Яушев родился 4 апреля 1986 года в Уфе. Он учился в гимназии №140 в Инорсе, после которой поступил в юридический колледж. Выпустившись из колледжа, он отправился служить по контракту в спецназ Главного управления разведки в Чечне.

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В 2007 году Ринат Яушев поступил на службу в полицию, где занимался уголовным розыском. К моменту увольнения в 2015 году мужчина дослужился до звания «капитан».

В 2022 году он снова отправился в войска, подписав контракт с министерством обороны. На СВО он был командиром взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.

Ранее в Дёме простились с начальником полиции Стерлибашевского района, погибшего в середине марта. Сегодня стало известно, что в Кигинском районе проводили в последний путь электрогазосварщика, в 60 лет отправившегося на фронт.

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#Уфа#Новости Башкирии#СВО#Похороны участников СВО#Идэль Гумеров#Калининский район
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