На СВО погиб боец спецназа ГРУ из Башкирии

Posted Сегодня, 10:58
Published Сегодня, 10:58
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Updated Сегодня, 11:00
30 марта в Дворце культуры «Машиностроитель» в Уфе прошла церемония прощания с младшим лейтенантом Ринатом Яушевым, павшим на СВО. Об этом сообщила пресс-служба администрации Кировского района.
Ринат Яушев родился 4 апреля 1986 года в Уфе. Он учился в гимназии №140 в Инорсе, после которой поступил в юридический колледж. Выпустившись из колледжа, он отправился служить по контракту в спецназ Главного управления разведки в Чечне.
В 2007 году Ринат Яушев поступил на службу в полицию, где занимался уголовным розыском. К моменту увольнения в 2015 году мужчина дослужился до звания «капитан».
В 2022 году он снова отправился в войска, подписав контракт с министерством обороны. На СВО он был командиром взвода штурмовой роты мотострелкового батальона.
Ранее в Дёме простились с начальником полиции Стерлибашевского района, погибшего в середине марта. Сегодня стало известно, что в Кигинском районе проводили в последний путь электрогазосварщика, в 60 лет отправившегося на фронт.